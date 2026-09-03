On n'arrête plus Anker. À l’IFA 2026, le spécialiste de la recharge s’attaque désormais sérieusement à la chaleur et au vieillissement des batteries avec trois nouveautés attendues en France dès ce mois de septembre.

Une batterie externe qui garde la tête froide

La MagGo Power Bank 2 Pro pousse la recharge sans fil magnétique à 25 watts grâce au standard Qi2.2. Sa principale originalité tient toutefois à son ventilateur intégré. Selon Anker, celui-ci maintiendrait le dos de la batterie externe sous les 36°C pendant la recharge, dans des conditions de test comprenant une température ambiante de 25°C. L’objectif est de limiter l’échauffement du smartphone et la réduction automatique de sa puissance de charge.