Batterie magnétique refroidie, hub USB-C bardé de prises et chargeur capable de reconnaître un ordinateur… À Berlin, Anker ne cherche plus seulement à augmenter les watts, mais à mieux les maîtriser.
On n'arrête plus Anker. À l’IFA 2026, le spécialiste de la recharge s’attaque désormais sérieusement à la chaleur et au vieillissement des batteries avec trois nouveautés attendues en France dès ce mois de septembre.
Une batterie externe qui garde la tête froide
La MagGo Power Bank 2 Pro pousse la recharge sans fil magnétique à 25 watts grâce au standard Qi2.2. Sa principale originalité tient toutefois à son ventilateur intégré. Selon Anker, celui-ci maintiendrait le dos de la batterie externe sous les 36°C pendant la recharge, dans des conditions de test comprenant une température ambiante de 25°C. L’objectif est de limiter l’échauffement du smartphone et la réduction automatique de sa puissance de charge.
Cette batterie de 10 000 mAh dispose également d’un écran indiquant la puissance délivrée et la température. Son port USB-C atteint les 45W bidirectionnels, tandis qu’une recharge de 52 minutes suffirait pour récupérer 80% de sa capacité. Sa commercialisation est prévue le 17 septembre à 109,99 euros avec un tarif de lancement fixé à 87,99€ jusqu’au 11 octobre.
Un hub qui gère l'affichage à 240 Hz et un chargeur qui reconnaît le PC
Sur le bureau, l’Anker Desktop USB-C Hub concentre dix connecteurs, dont des sorties HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, deux ports USB-C, trois USB-A, un port réseau Ethernet Gigabit ainsi que des lecteurs de cartes mémoire SD et microSD. Il peut gérer deux moniteurs et atteindre 240 Hz en Quad HD avec un équipement compatible.
Attention toutefois sur Mac : les écrans externes affichent la même image, le bureau étendu étant réservé à Windows. Autre nuance, son entrée accepte une alimentation de 100 watts, mais 80W au maximum parviennent à l’ordinateur, le hub conservant les 20W restants pour fonctionner. Sa commercialisation est prévue le 17 septembre à 99 euros, avec un tarif promotionnel de 79,99 euros au lancement.
Plus original, le Laptop Charger Pro de 100 watts identifie le modèle d’ordinateur connecté afin d’adapter sa courbe de charge. Les Mac récents sont reconnus directement, tandis que de nombreux PC sous Windows nécessitent l’application dédiée. Son écran affiche notamment la puissance, la température et l’état de la charge.
Sur les appareils compatibles, son mode Care permet de fixer un plafond de charge compris entre 80 et 100% ; Anker affirme que cette gestion pourrait prolonger la durée de vie de la batterie jusqu’à 40%, sans toutefois publier le protocole permettant de vérifier cette estimation. Ce chargeur sera proposé le 28 septembre à 59,99 euros (promo de lancement à 47,99 euros).
À l’IFA de Berlin, la bataille de la recharge ne se joue donc plus seulement au watt près, mais aussi au degré près.
Source : Anker
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