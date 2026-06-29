Ce qui retient l’attention, c’est le rôle moteur de Xiaomi dans la définition technique du standard. Le constructeur chinois a soumis au WPC, fin 2024, une architecture dite « basse inductance, basse tension, haute puissance » développée sur deux ans. L’idée : réduire les pertes dans la bobine de charge, améliorer la dissipation thermique et faciliter l’intégration dans des designs de plus en plus contraints, comme les téléphones pliables ou les pads de charge embarqués en voiture. Le WPC a officiellement intégré cette architecture dans le processus de rédaction du Qi 50W au premier trimestre 2026.