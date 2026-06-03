La firme de Shenzhen lance ses nouvelles gammes Nexode Air et MagFlow Air sur le marché français. Au menu, des chargeurs 65 watts très compacts, des batteries externes magnétiques Qi2 et la promesse de réduire l'encombrement et le poids sans trop sacrifier la puissance de charge.
Le chargeur qui occupe la moitié du sac ou qui le leste trop a peut-être trouvé son remplaçant. Avec ses nouveaux Nexode Air et MagFlow Air, Ugreen s'attaque à un problème bien connu de la tech nomade, à savoir l'accumulation de câbles, de blocs secteur et de batteries d'appoint pour maintenir en vie un ordinateur, un smartphone, une tablette ou des écouteurs.
Disponibles en France à partir du 5 juin, ces nouveaux accessoires misent sur des formats plus fins et la charge rapide. Les prix démarrent à 34,99 euros pour les chargeurs Nexode Air et à 49,99 euros pour les batteries MagFlow Air.
Des chargeurs compacts qui veulent aussi s'occuper de votre PC
Le Nexode Air 65W est le modèle le plus marquant de la série. Grâce au nitrure de gallium et à l'architecture Airpyra de la marque, il promet de pouvoir délivrer 65 watts dans un format annoncé jusqu'à 70% plus petit qu'un chargeur 65W classique. L'idée est de remplacer le gros bloc d'alimentation d'un ordinateur portable par un chargeur de poche de ±78 grammes (3,3x3,1x3,6 cm), capable aussi de redonner un coup de fouet à un smartphone ou une tablette. La marque met également en avant une certification TÜV SÜD "S-Grade" (évaluation des chargeurs compacts à forte puissance) et un rendement pouvant atteindre 93%, selon ses propres données.
Le Nexode Air Slim 65W possède la même puissance de charge que le Nexode Air, mais dans un format bien plus plat. Son intérêt se voit moins dans le sac que sur les prises difficiles d'accès comme derrière une table de chevet, un bureau ou un meuble TV. Avec ses deux ports USB Type-C (65W et 30W Max) et son port USB-A (22.5W Max), il peut charger trois appareils à la fois, tout en répartissant automatiquement la puissance entre ses trois sorties.
C'est le genre de chargeur que l'on peut emporter en voyage, mais aussi laisser branché chez soi sans le maudire à chaque fois qu'on doit le récupérer derrière un meuble un peu trop lourd à déplacer ou trop proche du mur.
Et des batteries externes toujours plus fines
En ce qui concerne les batteries portables, la MagFlow Air 5 000 mAh mise elle aussi sur la finesse. Avec seulement environ 9 mm d'épaisseur pour un poids de 127 grammes, elle se fixe magnétiquement au dos d'un iPhone compatible et délivre jusqu'à 15 watts avec la technologie de recharge sans fil Qi2.
Certes, ce n'est pas une batterie pensée pour biberonner un smartphone tout un week-end sans devoir la recharger, mais plutôt l'assurance discrète de pouvoir terminer la journée avec son smartphone sans craindre le coup de la panne ou à devoir se trimbaler avec un câble USB qui pendouille entre le téléphone et la batterie externe.
Plus volumineuse (5 mm de plus d'épaisseur et 0,7 cm plus longue) et plus lourde (213 grammes), la version 10 000 mAh double la capacité de charge et ajoute un câble USB-C extractible qui sert aussi de dragonne. Elle monte à 30 watts en charge filaire bidirectionnelle (toujours 15W en sans fil) et peut alimenter plusieurs appareils simultanément.
Pour ce modèle, Ugreen promet également des cellules lithium-ion ATL (un fournisseur reconnu du secteur) dotées d'une densité énergétique de 773 Wh/L, une surveillance thermique renforcée et plusieurs protections intégrées.