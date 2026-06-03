Le chargeur qui occupe la moitié du sac ou qui le leste trop a peut-être trouvé son remplaçant. Avec ses nouveaux Nexode Air et MagFlow Air, Ugreen s'attaque à un problème bien connu de la tech nomade, à savoir l'accumulation de câbles, de blocs secteur et de batteries d'appoint pour maintenir en vie un ordinateur, un smartphone, une tablette ou des écouteurs.

Disponibles en France à partir du 5 juin, ces nouveaux accessoires misent sur des formats plus fins et la charge rapide. Les prix démarrent à 34,99 euros pour les chargeurs Nexode Air et à 49,99 euros pour les batteries MagFlow Air.