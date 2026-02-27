C'est évidemment cette seconde version qui nous intéresse le plus. Capable de recharger aussi bien les appareils MagSafe (iPhone, AirPods…) que les smartphones et écouteurs compatibles avec le standard Qi2, cette pochette Razer abrite deux emplacements de recharge magnétique dans son rabat en similicuir.

L'emplacement du bas délivre jusqu'à 15 W de puissance, tandis que celui du haut se limite à 5 W… mais en l'absence de batterie intégrée (pour des questions de poids et de design vraisemblablement), la nouvelle housse de Razer impose d'être branchée pour fonctionner.

La marque préconise ainsi l'utilisation d'un chargeur USB-C d'au moins 30 W pour alimenter les deux emplacements de recharge de sa pochette.