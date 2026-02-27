Razer vient de lancer une nouvelle pochette de transport pour les PC portables de 16 pouces. La meilleure version de cet accessoire a pour particularité d'intégrer deux emplacements de recharge MagSafe… mais avec un arbitrage tout de même un peu frustrant à la clé. On vous explique.
Razer Laptop Sleeve 16, C'est le nom de la nouvelle pochette de transport de Razer. Destinée en premier lieu au Razer Blade 16, mais capable d'accueillir une foule de PC Portables du même format, cette pochette rembourrée, en polyester tissé (pour l'extérieur) et microfibre légèrement moelleuse (pour l'intérieur), est déclinée en deux versions : une mouture classique proposée à 89,99 euros en France, et une variante MagSafe, affichée cette fois à 139,99 euros.
La pochette qui peut recharger votre iPhone ET vos AirPods, mais il y a un mais
C'est évidemment cette seconde version qui nous intéresse le plus. Capable de recharger aussi bien les appareils MagSafe (iPhone, AirPods…) que les smartphones et écouteurs compatibles avec le standard Qi2, cette pochette Razer abrite deux emplacements de recharge magnétique dans son rabat en similicuir.
L'emplacement du bas délivre jusqu'à 15 W de puissance, tandis que celui du haut se limite à 5 W… mais en l'absence de batterie intégrée (pour des questions de poids et de design vraisemblablement), la nouvelle housse de Razer impose d'être branchée pour fonctionner.
La marque préconise ainsi l'utilisation d'un chargeur USB-C d'au moins 30 W pour alimenter les deux emplacements de recharge de sa pochette.
Une housse 2-en-1 limitée à un port USB-C seulement…
Razer a par ailleurs choisi de ne pas équiper sa nouvelle housse de transport d'un deuxième port USB-C. Comprenez par là que si vous souhaitez recharger votre PC portable en même temps que d'utiliser la recharge magnétique, il faut soit connecter l'ordinateur à la housse elle-même à l'aide d'un petit cordon USB-C, soit passer par un chargeur doté de deux ports USB-C de manière à alimenter séparément le PC et la housse en passant par deux câbles. On aurait aimé plus pratique.
Autre défaut du nouvel accessoire de Razer, moins gênant heureusement, son poids. Avec les bobines de recharge magnétiques MagSafe, la housse pèse tout de même 410 grammes. Sa variante classique, dépourvue de cette fonction de recharge, pèse pour sa part un peu moins lourd : 350 grammes « seulement ».