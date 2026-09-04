Avec HomeAgent, Ugreen ne se contente plus de stocker des fichiers ou d’alimenter nos appareils. La marque veut centraliser caméras, objets connectés et souvenirs familiaux autour d’une IA capable de fonctionner en grande partie localement.
Plus qu'un accessoiriste, Ugreen veut désormais s’installer au cœur de la maison connectée. Son nouvel écosystème HomeAgent associe stockage, traitement local de l’IA et pilotage des équipements domestiques dans une même plateforme. L’idée est de pouvoir interroger ou commander son logement en langage naturel, sans multiplier les applications ni envoyer systématiquement ses données personnelles dans le cloud.
Le NAS veut devenir le cerveau de la maison
L’offre s’articule autour des HomeAgent HA100 et HA100 Pro, auxquels s’ajoute le MasterAgent MA100. Sur le HA100, Ugreen prévoit trois baies de stockage pour disques durs 2,5 ou 3,5 pouces, dont deux pour les données du NAS et une réservée à la vidéosurveillance. Un emplacement M.2 NVMe 2280 peut accueillir un SSD dédié aux modèles d’IA, tandis qu’une carte d’accélération est directement intégrée dans l'appareil.
Cette architecture doit permettre au système de continuer à assurer ses fonctions principales sur le réseau domestique même en cas de coupure d’Internet. Les fichiers et les enregistrements restent stockés sur les disques installés par l’utilisateur, sans nécessiter d’abonnement à un service de stockage dans le cloud.
L’assistant doit permettre de déclencher à la voix un mode absence regroupant plusieurs actions domotiques, de contrôler certains appareils Matter ou ONVIF validés par Ugreen, ou encore de retrouver dans les vidéos une personne, un animal ou un colis.
Tout n’est cependant pas encore finalisé : plusieurs fonctions arriveront après le lancement et le français ne figure pour l’instant pas parmi les langues mentionnées pour l’assistant Uliya.
De la vidéosurveillance aux souvenirs de famille
HomeAgent ne s’arrête pas au stockage. Ugreen prévoit également plusieurs caméras (SynCare), dont les ID500 Pro, OD600 Pro et OD800 Pro, ainsi qu’une enceinte et un cadre connecté baptisé Gallery.
Les trois caméras de surveillance compatibles avec HomeAgent. ©Ugreen
La fonction AI Highlights illustre assez bien l’ambition de l’ensemble. L’IA pourra repérer certains moments dans les vidéos domestiques, les rapprocher des photos stockées localement puis générer automatiquement des souvenirs à afficher sur le cadre. Elle servira aussi à résumer les alertes de sécurité ou à retrouver une séquence à partir de quelques mots-clés.
Ugreen ouvrira les réservations le 4 septembre, avant une campagne Kickstarter prévue le 27 octobre. Les tarifs définitifs, les dates de livraison et la disponibilité en France restent pour leur part inconnus.
Source : Ugreen
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