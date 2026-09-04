L’assistant doit permettre de déclencher à la voix un mode absence regroupant plusieurs actions domotiques, de contrôler certains appareils Matter ou ONVIF validés par Ugreen, ou encore de retrouver dans les vidéos une personne, un animal ou un colis.

Tout n’est cependant pas encore finalisé : plusieurs fonctions arriveront après le lancement et le français ne figure pour l’instant pas parmi les langues mentionnées pour l’assistant Uliya.