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Un NAS taillé pour le grand public

Selon les bien informés NotebookCheck et NAS Compares, le Smart Storage serait proposé en versions 4, 8 et 16 To, avec deux disques préinstallés. Le ticket d'entrée annoncé en Chine tournerait autour de 2 299 yuans, soit environ 300 euros, pour la version 4 To.

On ne serait donc pas face à un NAS nu destiné aux bidouilleurs, mais plutôt à un petit cloud domestique clé en main. Côté technique, un prototype spotté sur le Net embarquerait une puce ARM Realtek RTD1619B (un quadruple cœur à 1,7 GHz), 2 Go de mémoire vive et 8 Go d'espace de stockage interne pour le système. Le boîtier devrait aussi proposer une prise réseau Ethernet à 1 ou 2,5 Gbits/s selon les sources, de l'USB 3.0 ainsi qu'une sortie HDMI.

Le vrai enjeu serait toutefois sur la partie logiciel. Sauvegarde automatique des smartphones, albums photos enrichis par l'IA, accès à distance, partage familial et intégration à HyperOS (le système d'exploitation maison des smartphones de la marque), c'est là que Xiaomi pourrait faire la différence, et rendre les NAS plus accessibles au grand public.