Xiaomi s'apprêterait à lancer en Chine son premier NAS grand public. Baptisé Smart Storage, ce boîtier serait conçu pour simplifier le stockage réseau domestique et s'intégrer à l'écosystème maison de la marque.
Le géant chinois veut désormais une place dans votre salon, mais aussi dans les sauvegardes de votre foyer. Après les smartphones, les téléviseurs, les objets connectés et même les voitures électriques, la célèbre marque chinoise prépare son premier NAS grand public, un boîtier de stockage réseau pensé pour héberger photos, vidéos, documents et sauvegardes à domicile.
Le Xiaomi Smart Storage doit être lancé en financement participatif en Chine à partir du 1er juillet, avec la volonté de rendre les NAS moins intimidants, plus abordables et, surtout, mieux intégrés à l’univers logiciel de la marque.
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Un NAS taillé pour le grand public
Selon les bien informés NotebookCheck et NAS Compares, le Smart Storage serait proposé en versions 4, 8 et 16 To, avec deux disques préinstallés. Le ticket d'entrée annoncé en Chine tournerait autour de 2 299 yuans, soit environ 300 euros, pour la version 4 To.
On ne serait donc pas face à un NAS nu destiné aux bidouilleurs, mais plutôt à un petit cloud domestique clé en main. Côté technique, un prototype spotté sur le Net embarquerait une puce ARM Realtek RTD1619B (un quadruple cœur à 1,7 GHz), 2 Go de mémoire vive et 8 Go d'espace de stockage interne pour le système. Le boîtier devrait aussi proposer une prise réseau Ethernet à 1 ou 2,5 Gbits/s selon les sources, de l'USB 3.0 ainsi qu'une sortie HDMI.
Le vrai enjeu serait toutefois sur la partie logiciel. Sauvegarde automatique des smartphones, albums photos enrichis par l'IA, accès à distance, partage familial et intégration à HyperOS (le système d'exploitation maison des smartphones de la marque), c'est là que Xiaomi pourrait faire la différence, et rendre les NAS plus accessibles au grand public.
Après Ugreen, un autre acteur chinois débarque sur ce marché
L'arrivée de Xiaomi n'est pas anodine. Après Ugreen et sa gamme NASync, un autre acteur chinois vient marcher sur les plates-bandes de Synology et QNAP, les deux fabricants taïwanais qui dominent depuis des années le NAS grand public et semi-professionnel. Le prix et l'écosystème peuvent certes attirer, mais la bataille se jouera aussi sur la maturité de l'OS, la sécurité, les mises à jour et l'éventuelle disponibilité hors de Chine.
Car sur ce marché, vendre juste du stockage ne suffit pas. Il va falloir surtout convaincre les utilisateurs de confier leurs souvenirs, leurs documents personnels (et professionnels) et parfois toute leur vie numérique à un boîtier qui devra tourner sans histoire pendant des années. C'est précisément ce que Synology et QNAP ont mis longtemps à construire : la confiance. Après, un fabricant de téléphone a forcément aussi toute notre confiance…