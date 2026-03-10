Le NAS fait partie de ces équipements ultra polyvalents, dont on ne peut plus se passer une fois qu'ils ont intégré le quotidien. Son atout principal : offrir un accès rapide à tous vos fichiers, documents professionnels, photos, vidéos, depuis un smartphone, un ordinateur ou même un téléviseur connecté. Mais c'est sur la question de la sécurité des données que le NAS tire véritablement son épingle du jeu. En stockant vos fichiers localement, vous gardez un contrôle total sur vos données : elles ne transitent pas par des serveurs tiers, ne sont pas soumises aux conditions générales d'un prestataire externe et restent accessibles même en cas de panne d'un service en ligne. Le tout sans dépendre d'un service cloud avec ses limitations de stockage, ses failles et son abonnement mensuel.

Parmi les options disponibles, deux propositions se démarquent clairement chez UGREEN :

Le modèle DH4300 Plus est proposé à 351,99 € au lieu de 399,99 €, un tarif d’autant plus intéressant que ce modèle était proposé à 439,99 € lors de son lancement. Il est également disponible sur le site officiel de UGREEN.

Voilà deux opportunités pour celles et ceux qui souhaitent centraliser, sécuriser et exploiter leurs données.