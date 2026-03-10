Besoin d’un NAS performant pour centraliser l’ensemble de vos données ? Les UGREEN DH4300 Plus et DXP4800 Pro sont tous deux en promotion. Mais quel modèle correspond le mieux à vos usages, on vous aide à trancher !
Le NAS fait partie de ces équipements ultra polyvalents, dont on ne peut plus se passer une fois qu'ils ont intégré le quotidien. Son atout principal : offrir un accès rapide à tous vos fichiers, documents professionnels, photos, vidéos, depuis un smartphone, un ordinateur ou même un téléviseur connecté. Mais c'est sur la question de la sécurité des données que le NAS tire véritablement son épingle du jeu. En stockant vos fichiers localement, vous gardez un contrôle total sur vos données : elles ne transitent pas par des serveurs tiers, ne sont pas soumises aux conditions générales d'un prestataire externe et restent accessibles même en cas de panne d'un service en ligne. Le tout sans dépendre d'un service cloud avec ses limitations de stockage, ses failles et son abonnement mensuel.
Parmi les options disponibles, deux propositions se démarquent clairement chez UGREEN :
- Le modèle DH4300 Plus est proposé à 351,99 € au lieu de 399,99 €, un tarif d’autant plus intéressant que ce modèle était proposé à 439,99 € lors de son lancement. Il est également disponible sur le site officiel de UGREEN.
- Le DXP4800 Pro passe à 662,99 € contre 699,99 €, alors qu’il culminait à 779,99 € à sa sortie. Le DXP4800 Pro est aussi disponible sur le site officiel de UGREEN.
Voilà deux opportunités pour celles et ceux qui souhaitent centraliser, sécuriser et exploiter leurs données.
DH4300 Plus : un NAS au rapport qualité/prix de folie !
Nouveau venu sur le marché, Ugreen impressionne déjà par la maturité de ses produits. Avec le modèle DH4300 Plus, UGREEN signe un NAS pratique et performant, doté d’une interface ergonomique, et affichant une consommation énergétique maîtrisée.
Si le design n’est pas l’aspect le plus crucial, il reste un élément non négligeable. Ugreen propose ici une tour discrète, élégante (155 x 155 x 215,7 mm) qui trouvera facilement sa place dans un placard, sur une étagère de bibliothèque ou directement sur un bureau. L’accès aux quatre baies, compatibles avec les disques durs ou SSD 3,5 pouces ou 2,5 pouces, se fait très facilement depuis la partie supérieure. La capacité totale de stockage peut atteindre 120 To, un espace généreux pour une utilisation domestique, d’autant plus qu’aucun abonnement mensuel n’est nécessaire — un véritable point fort !
Connectique complète et installation express
La partie inférieure regroupe l’ensemble de la connectique (et elle s’avère très complète) : USB-C, USB-A, HDMI, et même un port LAN 2,5 GbE pour des transferts rapides… rien ne manque.
La configuration, elle, ne demande que quelques minutes. L’installation se révèle d’une simplicité déconcertante : même un utilisateur novice pourra mettre son NAS en service sans la moindre difficulté. Tout passe par un navigateur web ou par l’application mobile disponible sur iOS et Android. L’appairage, lui, s’effectue par NFC : il suffit d’approcher son smartphone du boîtier pour que la connexion s’établisse.
Une interface pensée pour le multimédia et la simplicité
Cette volonté de simplicité se prolonge dans l’interface, ergonomique et clairement orientée multimédia. Des espaces dédiés aux photos et aux vidéos facilitent l’organisation des contenus, avec en prime la possibilité de diffuser des fichiers en 4K sur un téléviseur pour profiter de ses films dans les meilleures conditions. Une intelligence artificielle intégrée se charge de trier les doublons dans la photothèque et propose des fonctions pratiques comme la reconnaissance faciale afin d’optimiser les recherches.
La navigation se montre fluide, portée par un processeur ARM Rockchip RK3588 à huit cœurs, épaulé par 8 Go de RAM. Côté sécurité, le constructeur ne fait aucun compromis : vérification d’identité à double facteur (2FA) et système UGOS Pro capable d’analyser les fichiers à la recherche de menaces viennent compléter l’ensemble.
DXP4800 Pro : un NAS taillé pour les usages intensifs
Le UGREEN DXP4800 Pro porte bien son nom. Cette déclinaison plus véloce vise clairement les utilisateurs exigeants et les environnements professionnels. Pour y parvenir, UGREEN n’a pas fait dans la demi-mesure en intégrant un processeur haute performance : un Intel Core i3-1315U doté de 6 cœurs, 8 threads et capable d’atteindre 4,5 GHz en mode Turbo. L’ensemble est soutenu par 8 Go de mémoire vive DDR5-5600, extensible jusqu’à 96 Go.
Sur le terrain, cela se traduit par des performances solides, y compris pour des tâches gourmandes comme la virtualisation, le rendu vidéo, la gestion de bases de données ou l’exécution simultanée de multiples services.
Pour accompagner cette montée en puissance, le NAS s’appuie sur une connectique réseau 10 GbE complétée par un port 2,5 GbE. Avec une bande passante pouvant atteindre 1 250 Mo/s, les risques de goulot d’étranglement sont largement réduits. Montages vidéo 4K fluides, transferts massifs de fichiers ou travail collaboratif intensif, le DXP4800 Pro assume son statut professionnel.
Cet ajout qui va ravir les créatifs
À ce sujet, les créatifs apprécieront un détail qui fait la différence. En plus des ports USB-A et USB-C, le UGREEN DXP4800 Pro intègre un lecteur de carte SD. Un atout précieux pour accéder rapidement à des photos RAW fraîchement capturées et accélérer le flux de travail au quotidien. D’autant qu’un organiseur photo assisté par IA est également de la partie… reconnaissance des personnes, sauvegarde en temps réel, catégorisation automatique… tout est pensé pour simplifier la gestion des bibliothèques d’images volumineuses.
Grâce à son processeur Intel Core i3, le lecteur multimédia intégré prend aussi en charge les vidéos en qualité Blu-ray, ainsi que les formats HDR et Dolby Vision. De quoi séduire les créatifs soucieux de la fidélité d’affichage, mais aussi les amateurs de home cinéma désireux de profiter de leurs films dans les meilleures conditions. Et puis, avec 136 TB( 4×30 TB + 2×8 TB) de stockage possible, cela laisse une bonne marge de manœuvre !
Une interface ouverte, évolutive
Du côté de l’interface, l’ensemble demeure ergonomique et accessible, tout en offrant de réelles perspectives d’évolution grâce à l’intégration de Docker. De plus, le DXP4800 Pro prend également en charge les machines virtuelles. Il permet d’installer et de gérer des applications populaires comme Home Assistant, Jellyfin, qBittorrent ou encore Paperless-ngx.
Qui plus est, le NAS autorise également la synchronisation et la sauvegarde des photos et fichiers avec les principaux services cloud, tels que Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox. Les utilisateurs Mac ne sont pas en reste, avec la possibilité de configurer des sauvegardes automatiques via Time Machine. En d’autres termes, l’ensemble des données est stocké en toute sécurité et peut être restauré à tout moment en cas d’incident, qu’il s’agisse d’une erreur de manipulation ou d’une panne matérielle.
Quel NAS UGREEN choisir selon vos besoins ?
Si vous cherchez un NAS simple et efficace pour la maison, le DH4300 Plus est clairement un bon choix. Il conviendra parfaitement à celles et ceux qui veulent centraliser leurs photos, vidéos, documents administratifs ou encore les sauvegardes de leurs ordinateurs, sans se compliquer la vie. En plus, son prix en promotion le rend encore plus attractif, tout comme son interface intuitive et son design soigné.
De son côté, le DXP4800 Pro s’adresse aux créateurs de contenu, vidéastes, photographes professionnels, développeurs ou aux petites entreprises qui ont besoin de davantage de puissance et de flexibilité. Virtualisation, montage vidéo 4K, travail collaboratif… il est taillé pour encaisser des charges bien plus importantes.
- Le NASync DH4300 Plus s'affiche à 351,99€ chez Amazon et chez UGREEN
- Le NASync DXP4800 Pro s'affiche à 662,99€ chez Amazon et chez UGREEN