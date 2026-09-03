Baptisée « Explain this », la fonction permettra de surligner quelques mots, une phrase ou un paragraphe dans un message avant de solliciter Copilot. L’assistant se concentrera ainsi sur le texte sélectionné pour fournir une explication ou des informations complémentaires concernant un passage truffé de jargon ou une formulation particulièrement alambiquée, plutôt que de travailler sur l’intégralité du mail.

Microsoft prévoit de commencer le déploiement auprès des utilisateurs et utilisatrices éligibles au début du mois d’octobre. La fonction sera activée par défaut et nécessitera une licence Microsoft 365 Copilot .

Elle viendra donc s’ajouter aux fonctions déjà proposées par l’assistant IA dans Outlook classique, qu’il sera bientôt encore plus difficile de manquer avec son arrivée dans le ruban. Bref, si vous comptiez sur l’ancienne version d’Outlook pour échapper un peu à Copilot, c’est raté.