Un message incompréhensible, une formulation obscure, trois paragraphes pour dire presque rien ? Outlook classique pourra bientôt demander à Copilot de voler à votre secours pour vous expliquer le passage qui vous échappe.
Microsoft n’est décidément jamais à court d’idées pour caser Copilot un peu partout dans ses logiciels. Après l’avoir installé un peu partout dans Microsoft 365, l’entreprise s’attaque désormais aux mails que vous ne comprenez pas du premier coup. Dans Outlook classique, il sera bientôt possible de sélectionner un passage précis dans un message et de demander directement à l’IA de vous l’expliquer. Un petit job de plus pour l’assistant de Redmond, qui doit justement faire son entrée dans le ruban de l’application dès ce mois-ci.
Copilot, traducteur officiel du charabia de bureau
Baptisée « Explain this », la fonction permettra de surligner quelques mots, une phrase ou un paragraphe dans un message avant de solliciter Copilot. L’assistant se concentrera ainsi sur le texte sélectionné pour fournir une explication ou des informations complémentaires concernant un passage truffé de jargon ou une formulation particulièrement alambiquée, plutôt que de travailler sur l’intégralité du mail.
Elle viendra donc s’ajouter aux fonctions déjà proposées par l’assistant IA dans Outlook classique, qu’il sera bientôt encore plus difficile de manquer avec son arrivée dans le ruban. Bref, si vous comptiez sur l’ancienne version d’Outlook pour échapper un peu à Copilot, c’est raté.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Outlook regroupe messagerie, calendrier, contacts et gestion de tâches dans une seule interface. L'application est disponible sur toutes les plateformes, avec ou sans abonnement Microsoft 365.
- Interface claire et intuitive
- Synchronisation multi-appareils
- Intégration Microsoft 365
- Moins fluide sur Mac
- Notifications parfois instables
- Nécessite un compte Microsoft
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.