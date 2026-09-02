La 4K à 120 Hz s’impose comme l’un des nouveaux terrains de bataille de la vidéoprojection. Après les AURA 3 de XGIMI, JMGO dévoile deux modèles triple laser particulièrement ambitieux, dont un Iris Ultra Max annoncé à 6 500 lumens ISO.
La 4K à 120 images par seconde est devenue courante sur les téléviseurs, beaucoup moins sur les vidéoprojecteurs. JMGO entend réduire cet écart avec sa nouvelle série Iris, composée de l’Iris Ultra et de l’Iris Ultra Max.
Cette technologie a été commercialisée en Chine dès le mois de mai. JMGO affirme y avoir écoulé plus de 5 000 appareils en trois mois et profite désormais de l’IFA 2026 pour organiser son lancement international.
La 4K à 120 Hz devient le nouveau terrain de bataille
JMGO n’est pas seul à se positionner sur ce créneau. XGIMI vient également de présenter ses AURA 3 Pro et AURA 3 Max, deux modèles DLP compatibles VRR, ALLM et Dolby Vision Gaming. Les AURA 3 adoptent cependant une ultra-courte focale pensée pour remplacer un téléviseur, tandis que les Iris misent davantage sur la polyvalence d’installation.
La principale nouveauté avec la série IRIS se situe donc du côté du DLP. Pour maintenir la définition UHD à 120 Hz, JMGO associe deux contrôleurs DLPC à un actionneur baptisé HyperPulse, capable d’effectuer 480 déplacements par seconde. Il ne s’agit pas d’une matrice native de 3 840 × 2 160 micromiroirs, mais d’un système de déplacement de pixels suffisamment rapide pour restituer les 8,3 millions de pixels de chaque image à cette fréquence.
Les Iris Ultra et Ultra Max prennent également en charge le VRR et l’ALLM, ainsi que le Dolby Vision en 4K à 120 Hz. JMGO ne précise toutefois ni la plage de fonctionnement du VRR ni la latence mesurée dans ce mode. Un traitement MEMC 4K/120 Hz est prévu pour les contenus sportifs, accompagné d’un dispositif matériel Anti-RBE destiné à réduire les effets arc-en-ciel propres à la technologie DLP.
Jusqu’à 6 500 lumens et un double iris
Les deux modèles utilisent le nouveau moteur triple laser MALC 6.0. L’Iris Ultra Max revendique 6 500 lumens ISO et un contraste natif de 10 000:1, contre 4 500 lumens et 7 000:1 pour l’Iris Ultra.
Pour renforcer les noirs, JMGO emploie deux iris physiques totalisant 15 lamelles, avec six niveaux de réglage. Le traitement AI DBL intervient également zone par zone sur l’image. La marque annonce enfin un gamut représentant 110 % de la surface du BT.2020 et un Delta E de 0,7.
L’Iris Ultra Max se distingue surtout par son système d’installation. Il combine un zoom optique couvrant des rapports de projection de 0,88 à 1,7:1, un lens shift vertical et horizontal, ainsi qu’une rotule motorisée capable de pivoter sur 360° et de s’incliner sur 150°. Le projecteur peut ainsi mémoriser plusieurs surfaces de projection et rappeler automatiquement leurs réglages. L’Iris Ultra conserve le zoom et le décalage optique, mais sans la rotule motorisée.
Les précommandes ouvriront le 4 septembre à 2 999 euros pour l’Iris Ultra Max et 1 999 euros pour l’Iris Ultra, avant des prix conseillés respectifs de 3 499 et 2 499 euros. Les premières livraisons sont prévues à partir du 19 octobre.
Clubic aura l’occasion de découvrir les deux appareils à l’IFA. Ce sera surtout le moment de vérifier si leur 4K à 120 Hz tient ses promesses et si les chiffres particulièrement élevés de luminosité et de contraste restent compatibles avec une image correctement calibrée.
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