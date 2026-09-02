Les précommandes ouvriront le 4 septembre à 2 999 euros pour l’Iris Ultra Max et 1 999 euros pour l’Iris Ultra, avant des prix conseillés respectifs de 3 499 et 2 499 euros. Les premières livraisons sont prévues à partir du 19 octobre.



Clubic aura l’occasion de découvrir les deux appareils à l’IFA. Ce sera surtout le moment de vérifier si leur 4K à 120 Hz tient ses promesses et si les chiffres particulièrement élevés de luminosité et de contraste restent compatibles avec une image correctement calibrée.