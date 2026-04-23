Installer un vidéoprojecteur reste souvent une contrainte : placement précis, réglages multiples, corrections d’image… autant d’étapes qui peuvent décourager.
Présenté à l'occasion du CES 2026, ce nouveau vidéoprojecteur JMGO N3 Ultimate entend simplifier radicalement l’expérience. Le constructeur promet une projection parfaitement alignée en un clic, quelle que soit la position de l’appareil dans la pièce.
Offre partenaire
Fini l’énergie gaspillée : le SolarFlow stocke ce que vous produisez pour le restituer au bon moment
Offre partenaire
JMGO mise sur un nouveau système optique pour simplifier la projection
Pour parvenir à proposer une expérience simplifiée, JMGO mise sur un système optique 3-en-1 présenté comme une première. Il combine trois fonctions habituellement indépendantes : le déplacement optique de l’image, le zoom optique et un gimbal motorisé piloté par IA.
Concrètement, cela permet d’ajuster l’image sans passer par une correction trapézoïdale numérique, souvent synonyme de perte de qualité. Le projecteur peut ainsi être placé hors axe, tout en conservant une image nette et lumineuse. Le zoom optique (0,88–1,7:1) autorise une grande flexibilité, avec une image allant de 40 à 300 pouces sans déplacer l’appareil, tandis que le gimbal permet une orientation sur 360°.
Parmi les autres points séduisants, JMGO évoque la mémoire spatiale de son N3 Ultimate. Il serait capable d’enregistrer plusieurs configurations (par exemple mur, plafond, pièce) et de les rappeler instantanément, sans recalibration.
Et du côté de la fiche technique ?
Côté image, le projecteur s’appuie sur une source triple laser, avec une luminosité annoncée de 5 800 ISO lumens, un niveau assez élevé sur le segment. Le projecteur repose sur une puce DMD de 0,47 pouce et propose une définition 4K Ultra HD, obtenue par wobulation, associée à une couverture colorimétrique annoncée à 110 % du BT.2020 et une précision Delta E d’environ 0,7. Il prend également en charge le Dolby Vision, avec un contraste FOFO annoncé à 20 000:1, et s’appuie sur le système propriétaire MALC 5.0 de JMGO pour optimiser la luminosité et la fidélité d’image.
Côté usage, le N3 Ultimate embarque Google TV et propose des fonctions orientées gaming, avec VRR, faible latence et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz. Au-delà de ces caractéristiques, JMGO met surtout en avant une approche différente : un projecteur qui s’adapte à l’espace, plutôt que l’inverse. Une manière de rendre la projection plus accessible, en supprimant une grande partie des contraintes d’installation, et ainsi séduire au-delà des seuls amateurs avertis. Nous aurons justement l'occasion, très prochainement, de revenir sur les promesses de ce JMGO N3 Ultimate à l'occasion d'un test détaillé.
Côté tarif, JMGO a annoncé son N3 Ultimate à 2 999 €, avec une offre de lancement à 2 499 € jusqu’au 13 mai.