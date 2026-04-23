Côté image, le projecteur s’appuie sur une source triple laser, avec une luminosité annoncée de 5 800 ISO lumens, un niveau assez élevé sur le segment. Le projecteur repose sur une puce DMD de 0,47 pouce et propose une définition 4K Ultra HD, obtenue par wobulation, associée à une couverture colorimétrique annoncée à 110 % du BT.2020 et une précision Delta E d’environ 0,7. Il prend également en charge le Dolby Vision, avec un contraste FOFO annoncé à 20 000:1, et s’appuie sur le système propriétaire MALC 5.0 de JMGO pour optimiser la luminosité et la fidélité d’image.