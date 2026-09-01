Les résultats peuvent aussi varier sensiblement d'un exemplaire à l'autre. Sur le LG G6, AVForums décrit une uniformité très homogène avec seulement de faibles bandes à 5 % de gris en pièce noire, tandis que certains propriétaires rapportent des exemplaires sensiblement moins uniformes. C'est précisément ce qui rend les jugements sur « l'uniformité d'un modèle » délicats : deux téléviseurs identiques sur le papier peuvent ne pas se comporter exactement de la même manière.



Le sujet reste d'ailleurs d'actualité. En février 2026, TFTCentral s'est penché sur un problème de banding dans les gris très sombres observé sur certaines nouvelles dalles Tandem WOLED. Le phénomène apparaît essentiellement à très faible luminance et son intensité varie fortement selon les exemplaires. Les générations WOLED précédentes ne sont d'ailleurs pas totalement épargnées.