Certains utilisateurs de téléviseurs LG OLED rapportent un comportement pour le moins déroutant. En pleine partie, au moment précis où une explosion ou un flash lumineux envahit l’écran, leur téléviseur s’éteint… avant de redémarrer quelques secondes plus tard.
Le phénomène semble rare et difficile à reproduire systématiquement, mais suffisamment documenté sur Reddit et d’autres forums pour interroger. D’autant qu’il ne semble pas se limiter à un modèle en particulier, ni à une génération précise.
Des extinctions déclenchées par les pics de luminosité
Les témoignages convergent tous vers un même scénario. En jeu, lors d’une explosion ou d’un flashbang, aussi bien dans Call of Duty, Halo, Doom ou encore Destiny, l’écran devient subitement très lumineux, parfois sur une grande partie de sa surface. C’est à ce moment précis que le téléviseur coupe, puis redémarre.
Le phénomène ne se limite d’ailleurs pas au gaming. Certains évoquent des cas similaires sur des contenus vidéo, notamment lors de scènes très contrastées mêlant noirs profonds et pics lumineux intenses. Plus surprenant encore, ce comportement touche des modèles très variés, du LG OLED CX au C1, en passant par des références beaucoup plus récentes comme les B4 ou G5. Une dispersion qui tend à écarter l’hypothèse d’un défaut isolé sur une série donnée.
Le plus délicat dans tout ça, c'est qu'aucune tentative de réparation n’a vraiment apporté de réponses. Remplacement de l’alimentation, de la carte mère, voire de la dalle elle-même : plusieurs utilisateurs assurent avoir fait intervenir le SAV à plusieurs reprises, parfois avec des pièces majeures changées, sans que le problème ne disparaisse. Un élément troublant, qui tend à écarter la piste d’un composant isolé défectueux et suggère plutôt un comportement plus profond, possiblement lié à la gestion interne du téléviseur.
Une piste du côté de la gestion énergétique
Faute de communication officielle de LG à ce stade, les hypothèses restent ouvertes. Mais certains éléments permettent déjà de dégager une tendance.
L’idée d’un simple défaut d’alimentation semble peu probable. Le redémarrage immédiat du téléviseur, ainsi que l’inefficacité des remplacements de PSU rapportés par certains utilisateurs, orientent plutôt vers un mécanisme de protection interne.
Une piste crédible concerne la gestion des pics de luminance. Sur un téléviseur OLED, un passage brutal d’une image sombre à un flash très lumineux peut entraîner une demande énergétique soudaine. Si celle-ci dépasse un certain seuil, un système de sécurité pourrait alors se déclencher, provoquant un redémarrage complet de l’appareil.
Ce type de scénario correspond précisément aux situations décrites : explosions plein écran, transitions rapides, contenus HDR particulièrement agressifs. Autant de cas de figure que le jeu vidéo moderne exploite intensivement. Alors, simple bug logiciel non résolu, protection ABL trop sensible, bug introduit avec une mise à jour récente ? Dans tous les cas, le phénomène semble rester marginal, mais prend tout de même un peu d'ampleur via Reddit avec un post qui réunit les témoignages d'une dizaine d'utilisateurs concernés.