Binbin

Possesseur d’une TV OLED C1, je tiens à vous informer que je n’ai jamais constaté le moindre souci de ce genre.

Le problème touche quelques dizaines de personnes ayant en commun des normes électriques différentes des nôtres en France.

Rédiger un article sur un sujet aussi mineur qui relève probablement d’un bug de mise à jour de Firmware pose question…

Et sinon les innombrables problèmes avec les TV TCL, vous comptez aussi en parler ou continuer de vous en faire les ambassadeurs dévoués sans la moindre critique ?