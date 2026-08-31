C'est un record du monde, et il est français : une fusée en Lego de 8,5 mètres, sur le modèle d'Ariane 6, vient d'être assemblée à Vernon avec 500 000 briques par plus de 1 000 personnes.
Depuis le 19 août, le centre McArthurGlen Paris-Giverny, à Vernon, voyait pousser en son sein une monumentale fusée Lego culminant à 8,5 mètres et pesant une demi-tonne, assemblée par plus de 1 000 participants. Avec 500 000 pièces, l'édifice inspirée d'Ariane 6 décroche le titre de plus grande fusée jamais construite au monde en Lego. Un exploit encore inachevé, puisqu'il reste les boosters à finaliser.
Ils ont construit la plus grande fusée Lego du monde en queques jours
L'initiative de cette fusée pas comme les autres revient à Nicolas Riveau et à son équipe de Lego Rocket Collection. Sur les réseaux sociaux, il a officialisé la nouvelle ce lundi matin : « Nouveau record du monde : grâce à toute l'équipe nous avons battu le record du monde de la plus haute fusée construite en Lego. »
Ce projet titanesque a été mené à bien en seulement quelques jours de montage, certes intensif. L'opération a mobilisé de nombreux volontaires et passionnés autour d'un défi peu commun dans le monde des collectionneurs Lego. Et le résultat est convaincant !
Un record salué par ArianeGroup
La performance a évidemment suscité des réactions dans le monde de l'aérospatiale. Sur les réseaux, ArianeGroup, qui a une nouvelle fois réussi son lancement d'Ariane 6 la semaine dernière, a salué l'exploit. « Bravo pour ce record, une belle façon de faire rêver avec l'espace », a écrit l'entreprise.
Nicolas Riveau, qui est aussi le directeur technique (CTO) de l'entreprise Saflab, a tenu à souligner la portée symbolique du record, qu'il qualifie de « Français, Européen ». Il rappelle que l'aventure n'est pas terminée, puisqu'il reste les boosters à finaliser avant que la fusée n'atteigne sa forme définitive. Reste à savoir si on se dirige vers une fusée Ariane en version 62, avec deux boosters, ou en version 64, ornée de quatre boosters.
Dans tous les cas, bravo pour ce bel exploit !
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