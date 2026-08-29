Le 23 juin dernier, le patron d’Airbus, Guillaume Faury, et le nouveau directeur général de Leonardo, Lorenzo Mariani, ont plaidé à Bruxelles pour une approbation rapide du projet Bromo. Cet accord prévoit de fusionner la fabrication de satellites et les systèmes spatiaux des trois groupes. « Nous avons les compétences, nous avons les aptitudes, nous avons les technologies, mais il nous manque l'échelle », a déclaré Guillaume Faury aux journalistes. Sans consolidation, l’Europe risquerait de glisser « de la Ligue des champions vers les divisions inférieures », a-t-il ajouté.

La Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices sur les fusions. Ces règles privilégient désormais la taille des entreprises pour la compétitivité mondiale, et Bromo fait partie des premiers dossiers examinés à cette aune. Le commissaire européen à l’espace, Andrius Kubilius, a soutenu ce rapprochement en mai. Les trois groupes préparaient aussi une demande officielle auprès des autorités européennes de la concurrence. « Le seul moyen de développer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est de créer ce champion », a déclaré Lorenzo Mariani. « Si nous créons ce champion, la chaîne d'approvisionnement européenne sera aussi promue et protégée ». « Je suis optimiste quant à l'issue de cette affaire », a-t-il ajouté, à propos d’un secteur spatial selon lui en pleine croissance, avec « des choses intéressantes » aux États-Unis et dans le monde entier.

Guillaume Faury a aussi noté une meilleure compréhension, à Bruxelles, de l’importance stratégique de Bromo, à mesure que le segment spatial prend une dimension plus militaire et plus liée à la défense. Le dirigeant a rappelé que les niveaux d’investissement sont beaucoup plus élevés aux États-Unis et en Chine.

Plusieurs groupes concurrencent Airbus sur ce marché mondial. Des responsables politiques européens sont divisés sur le projet Bromo, selon France 3. L’Allemand OHB et l’Espagnol Indra Space redoutent un recul de la concurrence sur le marché européen des satellites. OHB a prévenu qu’il pourrait engager des poursuites contre la fusion. Le fabricant de satellites a annoncé, le 22 juin, une émission d’actions destinée à lever jusqu’à 510 millions d’euros pour financer sa croissance. Il juge que l’opération concentre un pouvoir de marché excessif.

Une tentative de rapprochement entre Airbus et Thales, en 2019, avait déjà été bloquée par la Commission européenne pour des raisons de concurrence. Bruxelles avance aussi sur un autre front. La Commission réserve les deux tiers de la bande 2 GHz destinée aux communications par satellite aux opérateurs enregistrés dans l’Union, contre un tiers pour Starlink et le service Kuiper d’Amazon.



