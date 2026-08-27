Foire aux questions

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À quoi correspond une fréquence de rafraîchissement de 360, 720 ou 1 100 Hz sur un écran gaming ?

La fréquence de rafraîchissement (en Hz) indique combien de fois par seconde l’écran peut afficher une nouvelle image. Pour en tirer un bénéfice réel, il faut que le PC produise un nombre d’images par seconde (FPS) comparable, sinon l’écran rafraîchit plusieurs fois la même image. Monter très haut en Hz peut réduire la latence d’affichage et améliorer la netteté en mouvement, surtout dans les jeux compétitifs rapides. En pratique, les gains deviennent de plus en plus marginaux quand on dépasse déjà des valeurs élevées, et ils dépendent aussi du moteur du jeu, du CPU/GPU et des réglages. La sensation “plus fluide” est donc un ensemble écran + performances, pas un chiffre isolé.

Qu’est-ce que le DisplayPort 2.1 UHBR20 et pourquoi est-ce important pour la 4K à très haute fréquence ?

DisplayPort 2.1 est une norme d’affichage pensée pour augmenter le débit entre le PC et l’écran. UHBR20 désigne un mode très haut débit (jusqu’à 20 Gb/s par ligne), utile pour transporter des signaux lourds comme la 4K à haute fréquence sans trop dépendre de la compression. Quand la bande passante est limitée, les fabricants peuvent recourir à DSC (compression visuelle) ou baisser la définition/le taux de rafraîchissement. Un lien plus rapide simplifie donc l’accès à des combinaisons exigeantes (par exemple 4K + 360 Hz), à condition que la carte graphique, le câble et l’écran soient tous compatibles. C’est un point clé pour éviter les “compromis cachés” sur les modes d’affichage.

Que signifie “QD-OLED” et pourquoi la disposition des sous-pixels (RGB en bandes) change la lisibilité du texte ?

QD-OLED combine une base OLED (pixels auto-émissifs) avec une couche de points quantiques (Quantum Dots) pour convertir la lumière et produire des couleurs. La qualité des textes dépend beaucoup de la géométrie des sous-pixels (les minuscules éléments rouge/vert/bleu qui composent chaque pixel) et de la façon dont les systèmes d’exploitation font l’anticrénelage. Certaines dispositions atypiques peuvent provoquer des franges colorées autour des caractères, surtout sur fond clair et à courte distance. Une structure en bandes RGB plus “classique” se rapproche de ce que les algorithmes de rendu de polices attendent, ce qui peut réduire ces artefacts. En clair, ce n’est pas qu’une question de résolution : l’architecture du pixel influe directement sur le confort en bureautique.