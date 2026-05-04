L’Odyssey G8 G80HS s’impose donc comme une proposition à part sur le haut de gamme. Il ouvre la porte au jeu en 6K, tout en conservant un mode 330 Hz plus réaliste, car il reste en effet une limite évidente : pour exploiter réellement une telle définition à 165 Hz, il faudra une carte graphique très musclée, et sans doute s’appuyer sur les technologies d’upscaling dans les jeux les plus exigeants. Face aux moniteurs OLED moins définis, mais souvent plus spectaculaires en contraste, en HDR et en réactivité, le choix dépendra donc autant de l’écran que de la machine capable de l’alimenter.