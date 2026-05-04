Samsung ouvre une nouvelle voie sur le marché des moniteurs gaming haut de gamme avec l’Odyssey G8 (G80HS). Ce modèle de 32 pouces, désormais référencé en Europe, mise sur une définition 6K associée à un taux de rafraîchissement de 165 Hz, tout en proposant un second mode plus rapide en 3K à 330 Hz. Le tarif européen est fixé à 1 499 €, avec des expéditions attendues à partir du 19 juin.
Présenté comme le premier moniteur gaming 6K du marché, cet Odyssey G8 ne cherche pourtant pas à rivaliser frontalement avec les écrans OLED les plus spectaculaires. Samsung fait ici un choix différent : privilégier la finesse d’affichage, la polyvalence et la très haute densité de pixels, quitte à composer avec certaines limites plus visibles à ce niveau de prix.
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6K à 165 Hz ou 3K à 330 Hz : deux écrans en un
L’Odyssey G8 G80HS repose sur une dalle IPS plate de 32 pouces affichant une définition native de 6 144 x 3 456 pixels. Sur cette diagonale, le gain en précision promet une image particulièrement fine, aussi bien pour les jeux immersifs que pour les usages créatifs, le montage, la retouche ou la productivité avancée. En mode natif, l’écran atteint 165 Hz, une fréquence déjà confortable pour la plupart des usages gaming, hors compétitif.
Le Dual Mode permet toutefois de changer de registre. En abaissant la définition à 3 072 x 1 728 pixels, le moniteur grimpe à 330 Hz, un mode davantage pensé pour les jeux compétitifs. L’idée derrière cette proposition n'est autre que de profiter de la 6K pour le détail, puis de basculer vers une fréquence plus élevée lorsque la fluidité prime sur la définition. Samsung accompagne cette ambition d’un DisplayPort 2.1, présenté avec une prise en charge UHBR20, un point essentiel pour un tel niveau de bande passante.
Un écran ambitieux, mais pas sans compromis
Cet écran se positionne donc sur un segment assez atypique. À 1 499 €, Samsung ne propose ni dalle OLED, ni USB-C, ni haut-parleurs intégrés. L’écran se contente d’une luminosité typique annoncée à 350 cd/m² et d’un contraste statique de 1 000:1, des valeurs qui risquent de limiter l’intérêt du HDR malgré la compatibilité HDR10 et HDR10+ Gaming.
L’Odyssey G8 G80HS s’impose donc comme une proposition à part sur le haut de gamme. Il ouvre la porte au jeu en 6K, tout en conservant un mode 330 Hz plus réaliste, car il reste en effet une limite évidente : pour exploiter réellement une telle définition à 165 Hz, il faudra une carte graphique très musclée, et sans doute s’appuyer sur les technologies d’upscaling dans les jeux les plus exigeants. Face aux moniteurs OLED moins définis, mais souvent plus spectaculaires en contraste, en HDR et en réactivité, le choix dépendra donc autant de l’écran que de la machine capable de l’alimenter.