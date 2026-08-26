L'idée reçue voudrait que les métiers du spatial soient réservés aux ingénieurs et autres scientifiques. Mais en réalité, comme l'explique le vice-président des affaires publiques d'Amazon, Brian Huseman, les besoins se concentrent surtout sur des postes techniques très concrets, l'assemblage de précision, les tests, l'électricité et la logistique, des compétences que Career Choice permet de développer sans diplôme d'ingénieur en poche. Amazon multiplie les partenariats pour alimenter ce vivier de compétences, activement recherché face à une concurrence acharnée avec Starlink. Une manière, pour le géant du e-commerce, de construire sa propre filière de recrutement dans un secteur en pleine expansion, tout en offrant à ses employés d'entrepôt une trajectoire professionnelle qu'ils n'auraient peut-être jamais imaginée en poussant leurs premiers chariots de colis.