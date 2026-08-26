L’objectif est de réduire le temps passé à sélectionner et couper manuellement les séquences, une étape souvent chronophage pour les créateurs. Une fois les vidéos importées, l’outil analyse les clips, repère les moments jugés pertinents et les assemble en un seul fichier. Selon Instagram, cette approche permet aux utilisateurs de "se concentrer davantage sur la créativité et moins sur la production technique".