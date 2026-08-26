Monter ses Reels plus rapidement sur Instagram, c'est la volonté de bon nombre de créateurs. Meta leur répond en déployant un nouvel outil, mais pas pour tout le monde, pour l'instant.
Instagram a déployé mardi un nouvel outil nommé First Draft, conçu pour accélérer le montage des Reels en assemblant automatiquement des extraits vidéo. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que sur l’application iOS.
Réduire le temps de dérushage
L’objectif est de réduire le temps passé à sélectionner et couper manuellement les séquences, une étape souvent chronophage pour les créateurs. Une fois les vidéos importées, l’outil analyse les clips, repère les moments jugés pertinents et les assemble en un seul fichier. Selon Instagram, cette approche permet aux utilisateurs de "se concentrer davantage sur la créativité et moins sur la production technique".
Pour y accéder, il suffit d’appuyer sur le bouton « + » en haut à gauche de l’application, de choisir l’option Reels, puis de sélectionner les vidéos souhaitées. Un bouton "First Draft" apparaît alors en bas à droite de l’écran. Après traitement, l’utilisateur peut réorganiser, supprimer ou modifier les extraits proposés, ou recommencer depuis zéro.
Une concurrence directe aux outils externes
Dans le cas de vidéos avec dialogue, l’outil détecte les silences et les pauses pour les supprimer automatiquement, évitant ainsi les blancs dans le montage final. Une fois cette étape terminée, il reste possible d’ajouter des sous-titres, de la musique, une voix off ou des incrustations.
Lors d’un essai rapide, nous avons réduit plus de 3 minutes de vidéo à environ 25 secondes en quelques instants, avant de passer à l’étape des finitions.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
Contrairement à des solutions comparables comme Quick Cuts d’Adobe Firefly ou Auto Cut de CapCut, Instagram précise que First Draft ne repose pas sur l’intelligence artificielle.
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