Les profils préréglés évitent de se perdre dans les réglages techniques. Un onglet « Appareils » propose des configurations optimisées pour iPhone, Android, PlayStation ou Apple TV. Le mode « Production » cible les monteurs vidéo qui veulent préserver la qualité maximale. Les utilisateurs avancés peuvent ajuster le débit, la résolution, les filtres de désentrelacement ou de réduction de bruit.

Le traitement par lot permet d'empiler plusieurs fichiers dans une file d'attente. Pratique pour convertir une saison entière de tutoriels ou vos archives familiales d'un coup. Les sous-titres intégrés, le chapitrage et les pistes audio multiples sont préservés à la conversion.

HandBrake fonctionne sur Windows, macOS et Linux. L'interface, traduite en français par la communauté, reste identique sur les trois systèmes. La version actuelle, 1.11.1, corrige plusieurs bugs d'encodage et améliore la prise en charge des métadonnées HDR.