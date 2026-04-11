Vos fichiers vidéo pèsent trop lourd ou refusent de se lire sur certains appareils ? Ce logiciel open source règle le problème en quelques clics.
Des vacances filmées en 4K qui saturent votre stockage cloud. Un fichier MKV que votre téléviseur refuse obstinément de lire. Une vidéo trop volumineuse pour être envoyée par e-mail. Ces situations, tout le monde les connaît. HandBrake y répond sans vous demander un centime depuis plus de 20 ans.
Le genre d'outil qu'on installe une fois et qu'on garde des années
Le principe est simple. Vous glissez un fichier vidéo dans l'interface, vous choisissez un format de sortie, vous lancez la conversion. L'outil accepte à peu près tout ce qui contient de l'image animée. MKV, AVI, MOV, MP4, WebM, et même les DVD ou Blu-ray non protégés passent sans broncher.
- De nombreux formats en entrée comme en sortie
- Un mode débutant et un mode avancé pour s'adapter à tous les besoins
Côté export, HandBrake parle couramment les codecs modernes. H.265 pour les fichiers compacts sans perte visible de qualité. AV1 pour les plus exigeants. H.264 pour la compatibilité universelle. Le logiciel exploite l'accélération matérielle des cartes graphiques NVIDIA, AMD et Intel. Une vidéo 4K de 20 minutes se compresse en quelques minutes sur une machine récente.
Les profils préréglés évitent de se perdre dans les réglages techniques. Un onglet « Appareils » propose des configurations optimisées pour iPhone, Android, PlayStation ou Apple TV. Le mode « Production » cible les monteurs vidéo qui veulent préserver la qualité maximale. Les utilisateurs avancés peuvent ajuster le débit, la résolution, les filtres de désentrelacement ou de réduction de bruit.
Le traitement par lot permet d'empiler plusieurs fichiers dans une file d'attente. Pratique pour convertir une saison entière de tutoriels ou vos archives familiales d'un coup. Les sous-titres intégrés, le chapitrage et les pistes audio multiples sont préservés à la conversion.
HandBrake fonctionne sur Windows, macOS et Linux. L'interface, traduite en français par la communauté, reste identique sur les trois systèmes. La version actuelle, 1.11.1, corrige plusieurs bugs d'encodage et améliore la prise en charge des métadonnées HDR.