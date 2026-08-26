Proton Mail dopé à l'IA : comment le chatbot Lumo pourra gérer votre messagerie

Sur Github, le code de Proton Mail embarque déjà les prémices, des fonctionnalités à venir. Le chatbot Lumo sera en mesure d'ajouter un message à aux favoris (star) ou de marquer des mails comme lus. Il serait capable de créer des labels et des dossiers, de chercher dans les contacts, et même d'éditer des filtres avancés (Sieve).

Lumo est récemment passé en version 2.0 et, au travers de nos tests, les résultats sont bel et bien au rendez-vous pour ce qui est de la génération de contenus. Couplé à Proton Mail et doté de fonctions agentiques, il serait aussi en mesure de modifier les réglages sur demande de l'utilisateur (thème, mise en page, densité, réponse automatique), avec un système de confirmation avant toute action jugée sensible.

Proton n'a pas encore communiqué sur ces nouveautés à venir, lesquelles ne sont pas publiées, mais ajoutées progressivement au code principal du projet WebClients. D'ailleurs, en se rendant sur la page des commits du répertoire, on retrouve un outil de mise en veille des mails (snooze). Lumo peut proposer de faire réapparaître un message à une date choisie, avec une carte de confirmation où l'heure peut être modifiée avant validation. Un autre, intitulé "Add deps for upcoming settings tools", ajoute les briques techniques nécessaires aux futurs outils de réglages, sans les activer.