Il est loin le temps où BlackBerry était l'un des leaders des smartphones. Mais son PDG a trouvé un autre secteur très porteur, et ce n'est pas un chatbot IA de plus.
BlackBerry, autrefois connu pour ses téléphones mobiles à clavier, poursuit sa reconversion dans les logiciels embarqués, avec un accent croissant sur la robotique. Lle PDG John Giamatteo a indiqué que ce secteur représentait l’une des activités à la croissance la plus rapide au sein de sa division QNX, la division spécialisée dans les systèmes d’exploitation pour la sécurité.
Le logiciel QNX de BlackBerry, déjà intégré dans 275 millions de véhicules selon l’entreprise, sert de base à des fonctions allant des systèmes de freinage à certaines aides à la conduite semi-autonome. BlackBerry précise disposer d’un carnet de commandes de 950 millions de dollars pour QNX, dont une partie provient désormais du secteur robotique.
Une diversification indispensable
Si l’automobile reste un domaine clé, Giamatteo souligne que la robotique industrielle, médicale et logistique (comme les chariots élévateurs autonomes) offre des perspectives de croissance significatives. Contrairement aux robots humanoïdes qui attirent l’attention en Chine, BlackBerry cible des applications professionnelles, où la fiabilité et la sécurité des systèmes sont primordiales.
Nous sommes aussi enthousiastes par les dynamiques de l’industrie automobile, mais ces autres applications, robotique, instruments médicaux, automatisation industrielle, représentent une opportunité de croissance majeure. BlackBerry et son portefeuille QNX sont bien positionnés pour y répondre.
Un partenariat avec Nvidia pour accélérer le déploiement
En avril 2026, BlackBerry a annoncé l’extension de sa collaboration avec Nvidia, visant à intégrer QNX aux plateformes du spécialiste des puces pour des usages en robotique, en technologies médicales et en automatisation industrielle. Cette alliance s’inscrit dans la tendance des "IA physiques" : des systèmes combinant matériel, intelligence artificielle et logiciels embarqués, un domaine où QNX mise sur son expérience acquise dans l’automobile.
La robotique va connaître une évolution majeure […] et nous sommes optimistes quant aux opportunités qui s’offrent à nous. - John Giamatteo.
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