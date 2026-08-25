En avril 2026, BlackBerry a annoncé l’extension de sa collaboration avec Nvidia, visant à intégrer QNX aux plateformes du spécialiste des puces pour des usages en robotique, en technologies médicales et en automatisation industrielle. Cette alliance s’inscrit dans la tendance des "IA physiques" : des systèmes combinant matériel, intelligence artificielle et logiciels embarqués, un domaine où QNX mise sur son expérience acquise dans l’automobile.