Ce virage prend forme avec le Xuanji A3, une puce gravée en 4 nm et conçue pour répondre aux contraintes de l’automobile. Là où BYD Semiconductor s’est longtemps concentré sur les IGBT, le carbure de silicium et d’autres composants chargés de gérer l’énergie, le groupe s’attaque désormais au calcul embarqué à haute performance.

Selon BYD, trois Xuanji A3 associés pourraient dépasser 2 100 TOPS et fournir la puissance nécessaire à de futurs systèmes de conduite de niveaux 3 et 4. Ces performances restent toutefois à confirmer une fois la puce installée dans un véhicule de série.

L’enjeu est stratégique. Les systèmes de conduite intelligente de BYD utilisent encore des puces NVIDIA Orin ou Horizon Journey. Développer son propre SoC permettra au constructeur de mieux contrôler ses coûts et l’intégration entre matériel et logiciels, sans nécessairement abandonner ses fournisseurs : le groupe poursuit notamment sa collaboration avec NVIDIA sur de futurs véhicules de niveau 4.

Le constructeur dispose pour cela d’une base industrielle inhabituelle dans l’automobile. Sa filiale revendique plus de 7 000 ingénieurs en R&D, plusieurs lignes de fabrication de semi-conducteurs et plus de 2 000 références, dont 567 puces destinées à l’automobile. BYD revendique une chaîne couvrant la conception, la fabrication, l’encapsulation et les tests à l’échelle de son portefeuille. Le groupe n’a toutefois pas précisé quelle fonderie grave le Xuanji A3 en 4 nm.