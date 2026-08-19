Une clé numérique dans une application de Samsung, n'est-ce pas un risque de piratage facilité et donc, de vol de véhicule ? Samsung indique que la clé numérique est stockée directement sur l’appareil et protégée par Samsung Knox, un système de sécurité certifié EAL6+. Le dispositif respecte par ailleurs les normes du Car Connectivity Consortium (CCC) pour prévenir des accès non autorisés.