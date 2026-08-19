Faciliter la vie des utilisateurs sans ouvrir d'application tierce, c'est maintenant possible avec Samsung et Volkswagen.
Samsung et Volkswagen ont annoncé un partenariat permettant aux utilisateurs de certains modèles électriques de la marque allemande de verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule à l’aide d’une clé numérique stockée dans l’application Samsung Wallet. Cette fonctionnalité, qui s’appuie sur les technologies NFC et UWB (Ultra-Wideband), est en cours de déploiement dans 37 pays européens, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni.
Fonctionnement et compatibilité
La clé numérique permet non seulement d’ouvrir et de fermer le véhicule, mais aussi d’actionner le coffre à distance. Elle peut également être partagée avec des proches, famille ou amis, pour leur accorder un accès temporaire.
Sur les appareils Galaxy équipés de la technologie UWB, comme le Galaxy Note 20 Ultra et certains modèles haut de gamme plus récents, le déverrouillage s’effectue sans contact, sans même sortir le téléphone de sa poche. Pour les smartphones dépourvus d’UWB, le système bascule sur le NFC, nécessitant alors de rapprocher l’appareil de la poignée de porte.
Modèles concernés et conditions techniques
Seuls les véhicules électriques Volkswagen construits à partir du 27 avril 2026 et équipés du logiciel ID. software 6.0.1 (ou une version ultérieure) sont compatibles. Les modèles éligibles sont les suivants :
- ID.Buzz
- ID.Cross
- ID.Polo
- ID.3neo
- ID.4
- ID.5
- ID.7
Les véhicules plus anciens ne pourront pas bénéficier de cette fonctionnalité.
Sécurité et protection des données
Une clé numérique dans une application de Samsung, n'est-ce pas un risque de piratage facilité et donc, de vol de véhicule ? Samsung indique que la clé numérique est stockée directement sur l’appareil et protégée par Samsung Knox, un système de sécurité certifié EAL6+. Le dispositif respecte par ailleurs les normes du Car Connectivity Consortium (CCC) pour prévenir des accès non autorisés.
En cas de perte ou de vol du smartphone, l’utilisateur peut verrouiller l’appareil à distance ou supprimer la clé numérique via Samsung Find.
Le déploiement de cette fonctionnalité a commencé le 18 août 2026 dans les 37 pays européens concernés. Aucune information n’a été communiquée pour l’instant sur une éventuelle extension à d’autres régions ou à des modèles thermiques.
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