La marque Autonomous commercialise une clé NFC à 9 dollars capable de verrouiller les applications jugées les plus addictives d'un smartphone. À la différence des limiteurs de temps d'écran intégrés à iOS et Android, débloquer une application verrouillée nécessite de scanner physiquement cet objet avec son téléphone.
Les fonctions natives de temps d'écran reposent sur la volonté de celui qui les active, et une alerte s'ignore souvent d'une simple pression du doigt. Autonomous mise sur une contrainte matérielle pour rendre ce contournement plus difficile.
Se lever et scanner la clé pour rouvrir Instagram
Une fois les applications choisies dans l'application compagnon, elles restent verrouillées jusqu'à ce que l'utilisateur approche son téléphone de la clé. Chaque déverrouillage donne accès aux applications pendant 60 minutes maximum, avant un reverrouillage automatique. L'objet mesure un peu moins de 8 centimètres de long et repose sur la technologie NFC (communication en champ proche). Pas de pile, pas de recharge, la clé physique fonctionne uniquement au contact du smartphone, lequel doit tourner sous Android 8.0 ou iOS 15 au minimum.
À 9 dollars l'unité (avec tarifs dégressifs), Autonomous Key se positionne en dessous de ses concurrents Blok (29 dollars), Unpluq (26,50 dollars) ou Brick (59 dollars). Ce dernier propose toutefois des fonctions que la clé d'Autonomous n'a pas, comme un mode sommeil ou le blocage des achats intégrés. Autonomous ne facture aucun abonnement, et une même clé peut être associée à plusieurs téléphones.
L'application compagnon inclut un suivi basé sur l'IA qui comptabilise le nombre de déverrouillages, leur durée et les horaires où l'utilisateur y a le plus recours. TechCrunch qui rapporte l'information, pointe quand même des lectures NFC parfois hasardeuses, nécessitant plusieurs tentatives
En cas de perte, il faut désinstaller puis réinstaller l'application compagnon si les applications sont verrouillées, ou simplement retirer la clé de son compte si elles sont déjà accessibles. Autonomous propose également une méthode de déverrouillage de secours, des plages de déverrouillage programmées à l'avance, ainsi qu'un contact direct avec le support en cas de clé perdue.
Lancée après une campagne Kickstarter, la clé reste en version bêta et vient tout juste d'entrer en phase de commercialisation avec cinq coloris (rose, orange, bleu, gris, marron). Nous rapportions l'année dernière une approche un peu similaire avec la coque Aperture, laquelle misait elle aussi sur un geste physique contraignant plutôt que sur un simple réglage logiciel pour limiter l'usage du smartphone.