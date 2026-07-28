Une fois les applications choisies dans l'application compagnon, elles restent verrouillées jusqu'à ce que l'utilisateur approche son téléphone de la clé. Chaque déverrouillage donne accès aux applications pendant 60 minutes maximum, avant un reverrouillage automatique. L'objet mesure un peu moins de 8 centimètres de long et repose sur la technologie NFC (communication en champ proche). Pas de pile, pas de recharge, la clé physique fonctionne uniquement au contact du smartphone, lequel doit tourner sous Android 8.0 ou iOS 15 au minimum.

À 9 dollars l'unité (avec tarifs dégressifs), Autonomous Key se positionne en dessous de ses concurrents Blok (29 dollars), Unpluq (26,50 dollars) ou Brick (59 dollars). Ce dernier propose toutefois des fonctions que la clé d'Autonomous n'a pas, comme un mode sommeil ou le blocage des achats intégrés. Autonomous ne facture aucun abonnement, et une même clé peut être associée à plusieurs téléphones.