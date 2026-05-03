Avec son nouveau Realme 16 5G, le fabricant chinois mise clairement sur une approche vouée à séduire un public jeune et adepte de création de contenu. On retrouve en effet ici un petit miroir directement intégré au sein du module photo arrière, permettant de se cadrer plus facilement tout en profitant du capteur principal de 50 mégapixels, de manière à réaliser des selfies nettement plus qualitatifs qu’avec la caméra frontale.

Une idée simple sur le papier, pas foncièrement inédite, mais qui pourrait bien faire mouche à l’heure où selfies et vidéos dominent les usages.