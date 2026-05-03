Le 12 mai prochain, la marque chinoise Realme va lancer un nouveau tandem de smartphones d’entrée de gamme en France, lesquels inaugureront notamment une fonction « antivol » intégrée à Realme UI 7.0.
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Realme lance de nouveaux smartphones à prix doux en France
Avec son nouveau Realme 16 5G, le fabricant chinois mise clairement sur une approche vouée à séduire un public jeune et adepte de création de contenu. On retrouve en effet ici un petit miroir directement intégré au sein du module photo arrière, permettant de se cadrer plus facilement tout en profitant du capteur principal de 50 mégapixels, de manière à réaliser des selfies nettement plus qualitatifs qu’avec la caméra frontale.
Une idée simple sur le papier, pas foncièrement inédite, mais qui pourrait bien faire mouche à l’heure où selfies et vidéos dominent les usages.
Au-delà de cette touche maligne, le smartphone soigne aussi sa fiche technique avec un design fin, un écran AMOLED 120 Hz de 6,57" (16,7 cm de diagonale), une certification IP69K, sans oublier une imposante batterie de 6 550 mAh. Realme promet d’ailleurs une endurance sur la durée, avec 80 % de capacité conservée après 1 600 cycles de charge.
Le realme 16 5G sera proposé à partir de 399,99 € en version 8 Go + 256 Go, avec une offre de lancement Early Bird, permettant au prix de chuter à 379,99 €, du 12 au 31 mai.
De son côté, le Realme C100 5G joue une partition différente, en visant les utilisateurs en quête d’un smartphone robuste et endurant, sans pour cela faire exploser le budget. Certifié MIL-STD-810H, l’appareil est conçu pour encaisser les aléas du quotidien, entre chutes et autres chocs. Un positionnement rassurant, qui tranche avec l’image parfois plus fragile des modèles d’entrée de gamme.
Mais le C100 5G ne se contente pas d’être solide puisqu’il s’articule également autour d’un écran LCD 144 Hz de 6,8" (17,3 cm), ainsi qu’un processeur MediaTek Dimensity 6300. Sa batterie de 6 600 mAh, compatible avec une charge rapide de 45 watts, promet jusqu’à trois jours d’utilisation, un argument de poids pour les utilisateurs les plus nomades.
Le smartphone sera disponible à partir de 239,99 € (4 Go + 128 Go), avec là encore une offre de lancement Early Bird fixé à 219,99 €, valable du 12 au 31 mai.
Un « antivol » intégré ?
Avec les nouveaux Realme 16 5G et Realme C100 5G, la marque chinoise introduit aussi une nouvelle brique de sécurité intégrée directement à Realme UI 7.0. L’idée est ici d’anticiper les situations à risque pour éviter (autant que possible) le vol d’un smartphone.
Concrètement, le smartphone n’empêchera pas le vol, mais il est capable de réagir seul en déclenchant un verrouillage automatique, en activant le mode économie d’énergie et en faisant retentir une alarme sonore.
Le système s’appuie pour cela sur plusieurs déclencheurs du quotidien, souvent associés aux tentatives de vol comme le retrait de la carte SIM, l’interruption de la charge (pratique dans les lieux publics comme les cafés ou les aéroports) ou encore la déconnexion soudaine des écouteurs, un scénario typique des pickpockets dans les transports.
Le tout est configurable directement dans les options du téléphone, avec la possibilité pour l’utilisateur de gérer indépendamment les trois scénarios.