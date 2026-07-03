Le chiffrement repose sur le protocole Double Ratchet, celui qui fait aussi tourner Signal. Chaque message reçoit sa propre clé de chiffrement, détruite aussitôt après usage. Concrètement, même si une clé venait à être compromise plus tard, les messages déjà échangés restent illisibles. C'est le principe de la confidentialité persistante (Perfect Forward Secrecy).

Pour créer un compte, il suffit d'approcher une clé de sécurité YubiKey 5C NFC d'un smartphone iOS ou Android. L'identité de l'utilisateur est alors générée directement sur l'appareil puis scellée à cette clé, laquelle ne quitte jamais le matériel. Elle ne peut ni être copiée, ni extraite, ni récupérée par hameçonnage. Aucun numéro ni adresse e-mail n'est demandé. Les contacts s'ajoutent en personne par QR code, ou à distance en partageant une clé de contact vérifiée. Le coffret contient une YubiKey 5C NFC accompagnée d'une carte d'activation. Au paiement, un code de commande affiché dans l'application permet de relier la clé au compte sans jamais exposer l'identité de son propriétaire.