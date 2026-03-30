La deuxième technique est encore plus sournoise, parce qu'elle est totalement invisible. La victime reçoit un message l'invitant à rejoindre un groupe de discussion en scannant un QR code, un geste banal, du même ordre que scanner le menu d'un restaurant. Sauf que ce code ne mène à aucun groupe et connecte discrètement le compte Signal de la victime à un téléphone contrôlé par l'attaquant. Signal autorise en effet l'utilisation d'un même compte sur plusieurs appareils à la fois, une fonctionnalité qui a son utilité au quotidien, mais qui est ici retournée contre l'utilisateur. L'espion peut alors lire tous les messages en temps réel, en envoyer à la place de sa victime, et ce sans qu'aucune notification ne vienne alerter qui que ce soit.