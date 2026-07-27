Le premier dispositif ne touche jamais au salaire brut. Il valorise un avantage supplémentaire, avec une décote propre aux véhicules électriques. Depuis le 1er février 2025, l’Urssaf applique un abattement de 70 % sur l’avantage en nature calculé pour une voiture de fonction électrique, plafonné à 4 582 euros par an, à condition que le véhicule respecte un score environnemental minimal. Ce régime reste valable jusqu’au 31 décembre 2027. Un salarié équipé d’une citadine électrique de fonction paie donc moins de charges et d’impôt qu’avec un modèle thermique équivalent, sans que son salaire brut contractuel change.

Les ménages modestes non rattachés à une flotte d’entreprise peuvent financer leur voiture électrique par le leasing social. Le Gouvernement a ouvert une troisième édition le 16 juillet dernier, avec un budget de 401 millions d’euros pour 50 000 contrats supplémentaires et un loyer plafonné à 200 euros par mois. Les fournisseurs d’énergie financent désormais ce dispositif via les certificats d’économie d’énergie, et non plus directement le budget de l'’État.

Si en France, on ne verra pas ce dispositif de sitôt, sauf à modifier le code du travail, attention, e.loop n’est pas irréprochable. Si un salarié quitte l’entreprise avant la fin de son contrat, celle-ci pourrait devoir conserver le véhicule ou trouver une solution pour reprendre le leasing.

Ce ne sont pas forcément les Allemands qui gagnent à la fin.