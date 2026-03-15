Sur le plan technique, ce Cayenne S Electric reprend certaines solutions déjà vues sur le Cayenne Turbo Electric. C’est notamment le cas du refroidissement direct à l’huile du moteur électrique arrière.

Contrairement aux architectures électriques plus conventionnelles, la chaleur est ici dissipée directement au niveau des composants conducteurs de courant du moteur. Cette approche permet d’optimiser la gestion thermique et de maintenir des performances élevées sur la durée.