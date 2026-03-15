Le Cayenne S Electric vient enrichir la gamme de SUV électriques Porsche, avec un nouveau modèle qui développe 544 chevaux, avec en prime une autonomie (très) légèrement supérieure aux deux autres versions.
Jusqu'à présent, l'offre Cayenne électrique chez Porsche se limitait à un modèle « entrée de gamme » de 300 kW et une version Turbo forte de 630 kW. Aujourd'hui, le constructeur allemand vient placer un nouveau modèle intermédiaire, avec le Cayenne S Electric.
Un nouveau Cayenne S Electric pour enrichir la gamme
Avec l’arrivée du Cayenne S Electric, Porsche continue d’étoffer son offre de SUV 100% électrique. Ce nouveau modèle vient ainsi se positionner au cœur de la gamme, entre le Cayenne Electric « standard » et la déclinaison la plus radicale, le Cayenne Turbo Electric. Il se veut un compromis entre performances élevées et polyvalence au quotidien.
Sous le capot, le Cayenne S Electric revendique une puissance totale de 544 ch (400 kW) en fonctionnement classique. Comme souvent chez le constructeur allemand, un mode Launch Control permet toutefois de libérer tout le potentiel du groupe motopropulseur pendant quelques secondes, avec une puissance qui grimpe alors à 666 ch (490 kW) lors des accélérations les plus dynamiques.
Refroidissement façon Cayenne Turbo et style distinctif
Sur le plan technique, ce Cayenne S Electric reprend certaines solutions déjà vues sur le Cayenne Turbo Electric. C’est notamment le cas du refroidissement direct à l’huile du moteur électrique arrière.
Contrairement aux architectures électriques plus conventionnelles, la chaleur est ici dissipée directement au niveau des composants conducteurs de courant du moteur. Cette approche permet d’optimiser la gestion thermique et de maintenir des performances élevées sur la durée.
Si la batterie est identique, l'autonomie est toutefois légèrement supérieure, avec 653 km selon le constructeur (contre 642 km pour le modèle de base et 623 km pour la version Turbo). La recharge peut toujours grimper jusqu'à 400 kW sur une station de recharge rapide adaptée, et la batterie peut passer de 10 à 80% en moins de 16 minutes.
Esthétiquement, la version S se distingue par plusieurs éléments spécifiques. Le SUV adopte notamment des jupes avant et arrière propres au modèle, habillées d’une teinte Gris Volcano métallisée. Les inserts ainsi que le diffuseur sont, de leur côté, peints dans la couleur de la carrosserie, tandis que l’ensemble est complété par des jantes Cayenne S Aero de 20 pouces.
Comme le reste de la gamme, le Cayenne S Electric mise également sur une large personnalisation. Porsche propose ainsi treize teintes extérieures au catalogue, auxquelles s’ajoutent différents packs intérieurs et options d’accentuation pour adapter le véhicule aux préférences de chaque client.
Ce nouveau modèle S est d’ores et déjà disponible à la commande en France, avec un tarif de départ fixé à 129 200 euros.