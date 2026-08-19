Pony.ai est une des entreprises qui illustre l'accélération de la Chine dans les voitures autonomes. En atteste son objectif ambitieux de développement international.
Si en Europe on essaie de s'organiser pour entamer une activité locale de robotaxis, du côté des États-Unis, c'est une réalité depuis plusieurs années avec notamment Waymo. En Chine, on est aussi très en avance, avec des grands noms comme Baidu, ou des entreprises comme WeRide et Pony.ai. Et cette dernière cherche dorénavant à effectuer un développement agressif vers l'étranger.
Pony.ai va déployer 4000 véhicules électriques à l'étranger dans les prochains mois
Le secteur des voitures autonomes en Chine pourrait avoir franchi un nouveau pallier, vu comme certaines entreprises regardent dorénavant vers l'étranger. C'est le cas de Pony.ai, un nom qui commence à être bien connu en Europe.
La société de Guangzhou a en effet annoncé ce mardi 18 août qu'elle avait dorénavant pour ambition de déployer une flotte de 4000 robotaxis hors des frontières de l'empire du Milieu (dont quelque 2000 véhicules pour le seul Vieux Continent). Un objectif qui s'inscrit dans une trajectoire très ascendante pour Pony.ai.
Une activité en forte croissance
L'entreprise a, il faut le dire, communiqué des résultats impressionnants, et plus exactement « une croissance record de ses services de robotaxis payants. Le chiffre d'affaires généré par les robotaxis atteint pour la première fois un tiers du chiffre d'affaires total, les recettes issues des courses ayant progressé de 849,3 % en glissement annuel. »
De quoi donc préparer un bel avenir. Surtout que Pony.ai ne va pas se contenter de robotaxis, et veut aussi mettre à l'usage sa technologie dans le domaine des transports et de la logistique. L'entreprise prévoit ainsi dans les trois ans à venir de faire rouler en Chine 500 à 1000 camions lourds autonomes, et, à l'horizon 2030, de mettre en service près de 100 000 camions légers sans conducteur.
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