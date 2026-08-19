Le secteur des voitures autonomes en Chine pourrait avoir franchi un nouveau pallier, vu comme certaines entreprises regardent dorénavant vers l'étranger. C'est le cas de Pony.ai, un nom qui commence à être bien connu en Europe.

La société de Guangzhou a en effet annoncé ce mardi 18 août qu'elle avait dorénavant pour ambition de déployer une flotte de 4000 robotaxis hors des frontières de l'empire du Milieu (dont quelque 2000 véhicules pour le seul Vieux Continent). Un objectif qui s'inscrit dans une trajectoire très ascendante pour Pony.ai.