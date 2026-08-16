Les auteurs sont rattachés au centre de technologies de l’information de l’université de Nagoya, à son institut de recherche sur l’environnement spatial et terrestre, ainsi qu’au centre de technologies de l'information de l'université de Tokyo.

Le travail a commencé par l’identification des 387 régions de calcul parallèle du programme, écrites selon la norme OpenMP. Ce standard répartit les tâches entre les cœurs d’un processeur classique. Pour chacune de ces régions, l’équipe a produit un banc d’essai à partir d'un relevé des données réelles utilisées par le programme, puis a appliqué une transformation OpenACC.

Grâce à cette norme, un processeur graphique exécute directement le code Fortran ou C sur ses cœurs. Chaque fonction obtenue a ensuite été comparée à un résultat de référence, avec une tolérance de 10⁻⁵ par élément calculé.

Pour ce travail, les six auteurs ont utilisé les versions Opus 4.5 et 4.6 de Claude Code d’Anthropic, aussi engagée dans d’autres expérimentations en laboratoire scientifique. Malgré l’automatisation, les chercheurs ont suivi chaque étape du portage de près. L'équipe a reconstruit à la main l’état d’exécution du programme à plusieurs reprises, et a corrigé des omissions issues de l’analyse statique du code, car le contexte nécessaire à ces corrections dépasse la mémoire d’une seule session de travail avec l’agent.