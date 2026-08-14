Son avocate, Debra DeWitt, a demandé une évaluation psychiatrique. Elle a décrit un jeune homme en état de choc, qui "ne réalisait pas qu'ils étaient morts", et précisé que la famille s'était récemment installée à Acton. Elle a ajouté que "le père souhaite simplement que son fils reçoive de l'aide". Selon les documents judiciaires, ce dernier avait d'ailleurs commencé à s'inquiéter du comportement de son fils et de son usage d'internet, au point de mettre les couteaux de cuisine hors de portée.