M. a 17 ans. Comme nous l'apprend Le Parisien, ce lycéen dans un établissement de la Sarthe a été appréhendé, mis en examen pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et se retrouve en détention provisoire depuis le 5 septembre dernier. Et dans les auditions que le jeune homme a passées devant le juge dévoilent comment il a pu faire usage de ChatGPT pour des projets d'attentat.

Il a ainsi, malgré les garde-fous connus de l'IA, pu interroger le chatbot sur l'explosif TATP, très commun parmi les djihadistes, et même fouiller plus techniquement la question. « Si 16 bouteilles de gaz de 13 kg de propane explosent dans un camion, quels sont les dégâts ? » a-t-il notamment interrogé, en précisant les dimensions des bouteilles : « 60 cm de haut et 30 cm de diamètre. »

L'IA, au lieu de stopper net la conversation, lui a répondu que « l'explosion aurait des conséquences dramatiques. Toute personne se trouvant à proximité immédiate serait tuée (…) Elle causerait une dévastation importante tant sur le plan matériel qu'humain, avec des effets immédiats en pollution. »