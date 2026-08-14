WhatsApp prépare une refonte de la personnalisation des conversations sur iPhone. Trois catégories de thèmes inédits, dont des fonds d'écran animés, ont été repérées dans la dernière version bêta de l'application.
C’est dans la version bêta 26.31.10.74 de WhatsApp pour iOS que cette nouveauté a été repérée. L’application prépare une extension de ses thèmes de discussion, déjà aperçue quelques semaines plus tôt sur Android, avec trois catégories au programme : Featured, Doodle et Minimal. La fonctionnalité reste toutefois en développement et n’est pas encore accessible aux bêta-testeurs.
WhatsApp prépare trois nouveaux styles de thèmes sur iPhone
Tout d'abord, Doodle renoue avec les motifs illustratifs qui accompagnent WhatsApp depuis ses débuts. Rien de très surprenant ici, mais les utilisateurs attachés à l’esthétique originale de l’application devraient y retrouver leurs repères. À l’inverse, Minimal joue la carte de la sobriété, avec un fond blanc en mode clair et sombre en mode sombre. Le principe est simple : aucun élément graphique ne vient s’interposer derrière les messages.
La catégorie Featured se distingue quant à elle par l’introduction de fonds d’écran animés dans les conversations, avec des mouvements volontairement lents et progressifs. L’objectif est de donner un peu de vie à l’arrière-plan sans détourner le regard des messages. Il ne s’agit pas d’une limitation technique, mais d’un choix assumé par WhatsApp, qui tient également compte de l’accessibilité. Des animations trop rapides pourraient en effet gêner certains utilisateurs sensibles aux mouvements à l’écran.
Des couleurs de bulles adaptées automatiquement aux fonds d’écran
La sélection d'un thème n'implique pas de choisir manuellement la couleur des bulles de messages. WhatsApp s'en charge automatiquement en sélectionnant la teinte qui s'harmonise le mieux avec le fond d'écran. Le principe garantit un contraste suffisant entre le fond et le texte, quelle que soit la combinaison choisie.
Cette logique s'applique à l'identique sur iOS et Android. WhatsApp construit ces thèmes avec une cohérence cross-plateforme. Un utilisateur qui passerait d'un iPhone à un smartphone Android retrouverait les mêmes trois catégories et le même fonctionnement.
La fonctionnalité est toujours en développement et n'a pas encore été activée pour les bêta-testeurs. WhatsApp devrait la rendre disponible sur TestFlight dans une prochaine mise à jour avant une éventuelle sortie publique.
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