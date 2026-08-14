Tout d'abord, Doodle renoue avec les motifs illustratifs qui accompagnent WhatsApp depuis ses débuts. Rien de très surprenant ici, mais les utilisateurs attachés à l’esthétique originale de l’application devraient y retrouver leurs repères. À l’inverse, Minimal joue la carte de la sobriété, avec un fond blanc en mode clair et sombre en mode sombre. Le principe est simple : aucun élément graphique ne vient s’interposer derrière les messages.

La catégorie Featured se distingue quant à elle par l’introduction de fonds d’écran animés dans les conversations, avec des mouvements volontairement lents et progressifs. L’objectif est de donner un peu de vie à l’arrière-plan sans détourner le regard des messages. Il ne s’agit pas d’une limitation technique, mais d’un choix assumé par WhatsApp, qui tient également compte de l’accessibilité. Des animations trop rapides pourraient en effet gêner certains utilisateurs sensibles aux mouvements à l’écran.