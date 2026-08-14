Proton clame haut et fort que son IA Lumo est privée et l'entreprise compte bien vous le prouver… grâce à sa propre IA. L'entreprise suisse lance AI Paper Trail, un outil gratuit qui analyse l'historique de conversations exporté depuis ChatGPT ou Claude afin de déterminer la quantité d'informations personnelles collectées par les géants du secteur.
AI Paper Trail transforme des mois, voire des années, d'échanges avec un chatbot en un rapport détaillé. Dans celui-ci, il liste ce que ces conversations révèlent sur l'utilisateur, qu'il s'agisse de la profession, des relations, des habitudes ou des centres d'intérêt. Les données importées sont analysées sans jamais être stockées, et le rapport généré reste visible uniquement par la personne qui l'a demandé.
Un score d'exposition et une estimation financière des données personnelles
Les informations produites par AI Paper Trail sont divisées en plusieurs volets. L'utilisateur se voit tout d'abord attribuer un profil de respect de la vie privée. Il s'agit d'un label qui reflète son approche du sujet. Il reçoit également un score d'exposition à l'IA. Ce dernier est basé sur le nombre de points de données extraits des conversations et leur nature. Le rapport détaille aussi les informations identifiées (adresse, habitudes, relations, par exemple) et estime en dollars la valeur que ces données représentent pour un fournisseur d'IA. Une fiche de synthèse peut aussi être partagée avec d'autres personnes, bien sûr, sans exposer les informations personnelles qu'elle contient.
Dans un premier temps, l'utilisateur est invité à exporter son historique de conversations depuis les paramètres de son compte ChatGPT ou Claude, Cette option est proposée nativement par ces deux services sous la forme d'un fichier. Ce dernier est ensuite déposé sur la page d'AI Paper Trail, laquelle génère le rapport en retour. Proton précise que les données importées sont analysées sans jamais être stockées sur les serveurs de Lumo.
L'entreprise en profite pour rappeler les pratiques par défaut des plateformes d'IA grand public. Selon Proton, ChatGPT, Claude et Gemini conservent généralement les conversations et réponses échangées, les fichiers importés, des données d'usage (fréquence, fonctionnalités utilisées, durée des sessions), des informations techniques (adresse IP, navigateur, système d'exploitation, localisation approximative), ainsi que les informations de compte. Ces données peuvent être conservées pendant des durées prolongées, voire indéfiniment selon les paramètres choisis. Elles peuvent aussi servir à l'entraînement de modèles ou à des usages commerciaux, sans que l'utilisateur en soit toujours informé.
La version 2.0 de l'assistant Lumo que nous avions testée fin juin 2026 repose sur les modèles ouverts Qwen 3.5 et GLM 5.2, exécutés sur des serveurs européens contrôlés par Proton et donc avec une couche de chiffrement de bout en bout. AI Paper Trail prend pour l'instant en charge les exports ChatGPT et Claude, d'autres plateformes devraient s'ajouter par la suite.
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