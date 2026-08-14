Les informations produites par AI Paper Trail sont divisées en plusieurs volets. L'utilisateur se voit tout d'abord attribuer un profil de respect de la vie privée. Il s'agit d'un label qui reflète son approche du sujet. Il reçoit également un score d'exposition à l'IA. Ce dernier est basé sur le nombre de points de données extraits des conversations et leur nature. Le rapport détaille aussi les informations identifiées (adresse, habitudes, relations, par exemple) et estime en dollars la valeur que ces données représentent pour un fournisseur d'IA. Une fiche de synthèse peut aussi être partagée avec d'autres personnes, bien sûr, sans exposer les informations personnelles qu'elle contient.

Dans un premier temps, l'utilisateur est invité à exporter son historique de conversations depuis les paramètres de son compte ChatGPT ou Claude, Cette option est proposée nativement par ces deux services sous la forme d'un fichier. Ce dernier est ensuite déposé sur la page d'AI Paper Trail, laquelle génère le rapport en retour. Proton précise que les données importées sont analysées sans jamais être stockées sur les serveurs de Lumo.