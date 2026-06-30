Avec un score de +240%, Proton Lumo 2.0 réduit son écart avec ChatGPT

Proton publie aujourd'hui Lumo 2.0, une mise à jour qui dote son assistant IA de modèles de raisonnement, de la reconnaissance et de la génération d'images, ainsi que d'une mémoire et de profils personnalisables contrôlés par l'utilisateur.
L'entreprise revendique des scores nettement supérieurs à ceux de la version précédente sur un index de référence indépendant, sans modifier son architecture de chiffrement à accès zéro.
Lancé il y a près d'un an comme alternative chiffrée aux assistants conversationnels américains, Lumo change de génération. Cette version doit combler l'écart avec les modèles concurrents, tout en conservant les engagements de confidentialité.
Lumo 2.0 : +240% sur l'index Artificial Analysis
Proton a articulé Lumo 2.0 autour de deux modèles, Lite et Max. Ces derniers ont été testé par l'Artificial Analysis Intelligence Index, un classement indépendant qui évalue les assistants IA sur des tâches de raisonnement et de résolution de problèmes. Lumo 2.0 Lite obtient un score supérieur de 127% à celui de Lumo 1.4, et Lumo 2.0 Max de 240%. Andy Yen, fondateur et dirigeant de Proton, indique que les tests utilisateurs montrent un écart réduit avec les derniers modèles d'OpenAI et d'Anthropic. Cette version introduit aussi un mode de réflexion, censé amener le modèle à décomposer son raisonnement en plusieurs étapes avant de répondre, plutôt que de produire une réponse immédiate.
La mise à jour ajoute également des fonctions multimodales. Lumo peut désormais analyser une image fournie par l'utilisateur, la modifier ou en générer une dans le fil de la conversation. Et même dans ce type de manipulations, le chiffrement à accès zéro continue d'être activé. La recherche web, déjà disponible dans la version précédente, gagne en précision et cite désormais ses sources. L'utilisateur peut contrôler une mémoire. Celle-ci peut être couplée à des projets chiffrés et permet de conserver certains éléments d'une conversation à l'autre. Proton introduit aussi les "Lumos" personnalisés, des profils d'assistant configurés pour une tâche récurrente.
Lumo for Business reçoit les mêmes améliorations. Proton insiste sur le fait que les conversations des équipes restent chiffrées de bout en bout, ne sont jamais consignées et ne servent pas à l'entraînement de futurs modèles. Les administrateurs peuvent en outre gérer les accès.
Lumo 2.0 est disponible à partir d'aujourd'hui en trois formules. La version gratuite couvre les fonctions essentielles pour un usage quotidien. Lumo Plus retire la limite de conversations et ajoute la génération d'images avancée, la gestion de projets ainsi qu'un accès élargi aux modèles de Proton. Lumo Professional, destiné aux équipes, ajoute les outils de collaboration sécurisée et de gestion des accès propres à Lumo for Business.