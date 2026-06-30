Avec un score de +240%, Proton Lumo 2.0 réduit son écart avec ChatGPT

Proton a articulé Lumo 2.0 autour de deux modèles, Lite et Max. Ces derniers ont été testé par l'Artificial Analysis Intelligence Index, un classement indépendant qui évalue les assistants IA sur des tâches de raisonnement et de résolution de problèmes. Lumo 2.0 Lite obtient un score supérieur de 127% à celui de Lumo 1.4, et Lumo 2.0 Max de 240%. Andy Yen, fondateur et dirigeant de Proton, indique que les tests utilisateurs montrent un écart réduit avec les derniers modèles d'OpenAI et d'Anthropic. Cette version introduit aussi un mode de réflexion, censé amener le modèle à décomposer son raisonnement en plusieurs étapes avant de répondre, plutôt que de produire une réponse immédiate.

La mise à jour ajoute également des fonctions multimodales. Lumo peut désormais analyser une image fournie par l'utilisateur, la modifier ou en générer une dans le fil de la conversation. Et même dans ce type de manipulations, le chiffrement à accès zéro continue d'être activé. La recherche web, déjà disponible dans la version précédente, gagne en précision et cite désormais ses sources. L'utilisateur peut contrôler une mémoire. Celle-ci peut être couplée à des projets chiffrés et permet de conserver certains éléments d'une conversation à l'autre. Proton introduit aussi les "Lumos" personnalisés, des profils d'assistant configurés pour une tâche récurrente.