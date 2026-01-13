Avec Projets, l'IA de Proton s'inspire de Perplexity et ChatGPT

Proton présentait déjà Lumo comme un chatbot IA européen misant sur le chiffrement zéro‑accès et un routage intelligent entre plusieurs modèles open source. Plus récemment, la mise à jour 1.2 ajoutait un mode sombre et la personnalisation du style d’écriture. Lumo 1.3 pousse désormais cette logique un cran plus loin avec Projets.

Concrètement, un Projet est un espace de travail dédié, chiffré, dans lequel l’utilisateur regroupe ses discussions avec Lumo, ses fichiers et des instructions spécifiques liées à une tâche ou à un objectif précis. Il peut s’agir d’un rapport stratégique, d’un mémoire universitaire ou d’un plan personnel pour 2026. Plutôt que de repartir de zéro à chaque nouvelle question, l’IA conserve tout le contexte du projet et reprend la conversation là où elle s’est arrêtée. Inutile, donc, de répéter en boucle les mêmes consignes ; d'emblée les échanges sont donc bien plus efficaces.