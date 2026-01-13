Avec Projets, l'IA de Proton s'inspire de Perplexity et ChatGPT

Proton rattrape progressivement son retard en matière d'intelligence artificielle et dévoile aujourd'hui une nouvelle version de son chatbot Lumo. En version 1.3, ce dernier introduit la notion de “Projets” chiffrés, lesquels regroupent les conversations et les fichiers autour d’un même sujet.
Lumo n’est plus seulement une fenêtre de chat IA isolée. Cette nouvelle version cherche à coller au quotidien des utilisateurs en gardant le fil sur des dossiers qui s’étalent dans le temps, tout en restant fidèle à la promesse de confidentialité de l’écosystème Proton.
Lumo s'enrichit pour des projets à long terme
Proton présentait déjà Lumo comme un chatbot IA européen misant sur le chiffrement zéro‑accès et un routage intelligent entre plusieurs modèles open source. Plus récemment, la mise à jour 1.2 ajoutait un mode sombre et la personnalisation du style d’écriture. Lumo 1.3 pousse désormais cette logique un cran plus loin avec Projets.
Concrètement, un Projet est un espace de travail dédié, chiffré, dans lequel l’utilisateur regroupe ses discussions avec Lumo, ses fichiers et des instructions spécifiques liées à une tâche ou à un objectif précis. Il peut s’agir d’un rapport stratégique, d’un mémoire universitaire ou d’un plan personnel pour 2026. Plutôt que de repartir de zéro à chaque nouvelle question, l’IA conserve tout le contexte du projet et reprend la conversation là où elle s’est arrêtée. Inutile, donc, de répéter en boucle les mêmes consignes ; d'emblée les échanges sont donc bien plus efficaces.
Chaque projet dispose de ses propres directives : ton souhaité, priorités, informations sur un client ou un dossier…. Lumo adapte alors ses réponses à ce cadre, sans mélanger les sujets d’un projet à l’autre. Proton précise que ces espaces restent chiffrés de bout en bout. L’intégration avec Proton Drive permet de lier facilement dossiers et documents stockés dans le cloud chiffré, que Lumo peut ensuite analyser ou résumer tout en respectant ce contexte.
Les Projets sont disponibles pour tous les utilisateurs de Lumo, avec une limite d’un seul pour les comptes gratuits. Ceux qui gèrent plusieurs flux de travail peuvent passer à Lumo Plus, inclus dans Proton For Business, pour débloquer un nombre illimité d'espaces, bénéficier de temps de réponse plus courts, de discussions illimitées et de l’accès aux modèles d’IA les plus avancés.