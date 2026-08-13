La bêta d'HyperOS 4 arrive chez Xiaomi. Pour l'instant réservée à la Chine, elle nous donne toutefois un aperçu complet des appareils qui seront éligibles à cette mise à jour.
Xiaomi a officiellement présenté son programme bêta pour HyperOS 4, en précisant la liste des smartphones et tablettes concernés ainsi que le calendrier de déploiement. Pour l'heure, ce programme est réservé aux utilisateurs en Chine. Aucune date n'a encore été communiquée pour un déploiement à l'échelle mondiale.
Un déploiement en trois phases
À partir du 14 août 2026, les premiers appareils à recevoir la bêta seront, du côté des smartphones, les Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max, Redmi K90 Pro Max Champion Edition et Redmi K90. Les tablettes Xiaomi Pad 8 Pro et Xiaomi Pad 8 sont également incluses dans cette première vague.
À partir du 27 août, une deuxième série d'appareils rejoindra le programme : les smartphones Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K90 Max et Redmi K90 Supreme Edition, ainsi que la tablette Redmi K Pad 2.
- Qualité photographique exceptionnelle
- Excellentes performances
- Écran remarquable
À partir du 17 septembre, une troisième et dernière vague concernera les smartphones Redmi K100 Pro Max, Redmi K100 Pro, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Supreme Edition, Redmi K80 et Xiaomi Mix Flip 2, ainsi que les tablettes Xiaomi Pad 7 Ultra et Xiaomi Pad 7S Pro 12.5.
Comment s'inscrire au programme bêta ?
Les utilisateurs dont l'appareil figure dans l'une de ces trois listes peuvent s'inscrire au programme bêta directement depuis l'application Xiaomi Community, via la section dédiée aux tests bêta.
Xiaomi n'a pas encore communiqué de calendrier pour un déploiement de la bêta HyperOS 4 en dehors de la Chine. Le calendrier et les versions bêta devraient être déployés d'ici quelques semaines.
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