Xiaomi déploie HyperOS 3.3 basé sur Android 17 pour les Xiaomi 17 et 17 Ultra en Europe et dans le monde. Une mise à jour technique de près de 10 Go qui n’apporte aucune nouveauté visible à l’écran.
Les Xiaomi 17 et 17 Ultra commencent à recevoir HyperOS 3.3 en déploiement public, tandis que le Xiaomi 15T Pro entre en phase Mi Pilot réservée aux testeurs. Selon Gizmochina, le changelog officiel se résume à deux points : amélioration de la stabilité système et correctif de sécurité de juin 2026. Pas de nouvelle interface, pas de fonctionnalités inédites. Ce qui change, c’est sous le capot : HyperOS 3.3 fait passer ces appareils sur Android 17, posant les bases techniques nécessaires pour HyperOS 4, attendu en août avec la série Xiaomi 18.
Android 17 sur les Xiaomi 17 : une mise à jour de 9,5 Go pour ne rien voir changer
Le Xiaomi 17 Ultra reçoit la build OS3.0.332.0, aussi bien en version Europe qu’en version Global. Le Xiaomi 17 standard déploie les builds OS3.0.331.0 (Europe) et OS3.0.332.0 (Global). Les deux modèles sont en release publique, ce qui signifie que la mise à jour sera proposée à tous les utilisateurs éligibles, par vagues successives comme à l’habitude de Xiaomi. Le poids est conséquent : 9,5 Go pour l’Ultra, 7,5 Go pour le modèle standard. Une taille qui s’explique par l’intégration complète d’Android 17 en tant que nouveau socle système.
L’interface HyperOS reste identique à ce que vous connaissiez hier. Pas de redesign, pas de nouvelles animations, aucune fonctionnalité émergente. Pour les utilisateurs des Xiaomi 17, la mise à jour se traduit concrètement par une meilleure compatibilité applicative et un environnement de sécurité renforcé, sans transformation perceptible au quotidien.
Le Xiaomi 15T Pro en Mi Pilot : même base, déploiement restreint
Le Xiaomi 15T Pro reçoit la build OS3.0.331.0. XOSMIXM en version Global, mais uniquement via le canal Mi Pilot. Seul un nombre limité de testeurs y a accès pour l’instant ; le déploiement élargi interviendra une fois que Xiaomi aura validé la stabilité de cette build sur un panel représentatif d’appareils. Le poids est identique aux modèles Xiaomi 17 : 7,5 Go.
Le contenu est le même que pour la série 17 : pas de nouvelles fonctionnalités, stabilité système et patch de sécurité juin 2026. Cette différence de canal entre les deux gammes est révélatrice : Xiaomi est confiant dans ses builds Xiaomi 17, moins sur la version 15T Pro, ce qui justifie la prudence du passage en Mi Pilot avant tout déploiement massif.
HyperOS 3.3 est une mise à jour ingrate à défendre : volumineuse, invisible à l’usage, sans la moindre fonctionnalité à se mettre sous la dent. Xiaomi le reconnaît lui-même, les vraies nouveautés sont attendues avec HyperOS 4 en août, d’abord sur les Xiaomi 18, puis progressivement sur les modèles déjà mis à jour. Reste à voir si Xiaomi tiendra le calendrier annoncé pour les anciens modèles dès septembre.