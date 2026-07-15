Les Xiaomi 17 et 17 Ultra commencent à recevoir HyperOS 3.3 en déploiement public, tandis que le Xiaomi 15T Pro entre en phase Mi Pilot réservée aux testeurs. Selon Gizmochina, le changelog officiel se résume à deux points : amélioration de la stabilité système et correctif de sécurité de juin 2026. Pas de nouvelle interface, pas de fonctionnalités inédites. Ce qui change, c’est sous le capot : HyperOS 3.3 fait passer ces appareils sur Android 17, posant les bases techniques nécessaires pour HyperOS 4, attendu en août avec la série Xiaomi 18.