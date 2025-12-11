Xiaomi ne perd pas de temps. Alors que nous sommes à peine en décembre 2025, le géant chinois confirme sa volonté de démocratiser sa toute dernière interface logicielle bien au-delà de ses seuls smartphones haut de gamme. Après avoir servi la série Xiaomi 15 et les récents modèles haut de gamme, le déploiement de HyperOS 3 (basé sur Android 16) s'étend désormais aux filiales populaires du groupe. Si vous possédez un Poco F6 Pro ou une Redmi Pad 2, surveillez vos notifications.