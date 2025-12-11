Xiaomi avait annoncé la mise à jour de certains smartphones vers HyperOS 3, c'est chose faite pour le Poco F6 Pro et la Redmi Pad 2. La bonne nouvelle est là pour les utilisateurs qui vont pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés.
Xiaomi ne perd pas de temps. Alors que nous sommes à peine en décembre 2025, le géant chinois confirme sa volonté de démocratiser sa toute dernière interface logicielle bien au-delà de ses seuls smartphones haut de gamme. Après avoir servi la série Xiaomi 15 et les récents modèles haut de gamme, le déploiement de HyperOS 3 (basé sur Android 16) s'étend désormais aux filiales populaires du groupe. Si vous possédez un Poco F6 Pro ou une Redmi Pad 2, surveillez vos notifications.
Un smartphone Poco et une tablette Redmi concernés
L'information nous vient tout droit des logs de mise à jour déployés ces derniers jours. Xiaomi a commencé à lancer la mise à jour OTA (Over The Air) vers deux appareils de son catalogue.
D'un côté, nous avons le Poco F6 Pro, au passage un véritable flagship-killer. Il reçoit la mise à jour sous le numéro de build OS3.0.4.0.WNKMIXM. De l'autre, la tablette Redmi Pad 2 (modèle 4G) n'est pas en reste et passe sous la version OS3.0.2.0.WOWEUXM.
Xiaomi ne réserve plus ses nouveautés logicielles majeures, comme le passage à Android 16, uniquement à ses modèles à plus de 1000 euros. C'est une excellente nouvelle pour la longévité de ces appareils sortis il y a quelque temps déjà.
Quelles nouveautés apporte HyperOS 3 ?
Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un simple correctif de sécurité. HyperOS 3 représente une refonte en profondeur de la surcouche Android de Xiaomi. L'objectif affiché est clair : fluidité et intelligence.
Voici les nouveautés concrètes que vous allez remarquer dès le premier redémarrage :
- L'arrivée de "Hyper Island" : inspirée des meilleures interfaces actuelles, cette fonctionnalité transforme la zone de la caméra frontale en un hub d'informations dynamique (notifications, contrôle de la musique, minuteries)
- Optimisation par IA : le système intègre désormais des algorithmes avancés pour gérer l'allocation des ressources. Concrètement, cela se traduit par une efficacité énergétique accrue et des applications qui se lancent plus vite
- Refonte visuelle : Xiaomi assume totalement son inspiration de l'écosystème Apple. On retrouve une fluidité d'animation retravaillée et de nouvelles icônes système qui adoptent un "flow visuel" très proche de ce que l'on voit sur iOS
- Personnalisation poussée : l'écran de verrouillage et l'interface utilisateur offrent davantage d'options pour s'adapter à vos goûts.
Comment installer HyperOS 3 ?
Comme toujours chez Xiaomi, le déploiement se fait par vagues successives, pour éviter de surcharger les serveurs et prévenir d'éventuels bugs critiques. Si la mise à jour ne semble pas encore disponible, pas de panique.
Pour vérifier manuellement la disponibilité :
- Allez dans les Paramètres
- Touchez À propos du téléphone/de la tablette
- Cliquez sur Mise à jour du système
Si l'option apparaît, lancez le téléchargement (de préférence en Wi-Fi). Sinon, un peu de patience, cela ne devrait être qu'une question de jours.