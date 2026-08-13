Les nouveaux smartphones de Google inaugurent un mode « Recharge extrême » qui coupe une partie des tâches en arrière-plan pour maintenir une puissance élevée plus longtemps. Pratique quand le temps presse, mais pas forcément idéal pour la durée de vie de la batterie ou la chauffe de l'appareil.
Quand il faut récupérer quelques dizaines de pourcents d'autonomie avant de partir, le Pixel 11 peut désormais sacrifier une partie de son activité pour se concentrer sur la recharge. Le nouveau mode Recharge extrême suspend les applications et tâches non essentielles en arrière-plan afin de maintenir une puissance élevée plus longtemps.
Disponible sur les quatre modèles, il ne peut être activé que lorsque la batterie se trouve sous les 50%, depuis les paramètres ou un raccourci rapide. Une fois lancé, il peut toutefois rester actif jusqu'à la charge complète de l'appareil.
Pas plus de watts, mais plus longtemps
Google ne relève pas la puissance maximale de charge acceptée par ses smartphones. Elle reste limitée à 30 watts sur les Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro Fold, tandis que le Pro XL monte à 45W. Selon 9to5Google, la Recharge extrême joue plutôt sur l'endurance en maintenant cette puissance de charge élevée plus longtemps avant de la réduire.
Le mode fonctionne également avec la recharge sans fil Qi2, désormais portée à 25W sur toute la gamme. Google annonce jusqu'à 55% de batterie en 30 minutes pour les Pixel 11 et 11 Pro, 75% pour le Pro XL et 50% pour le Fold. Le fabricant ne précise toutefois pas encore ce que Recharge extrême fait réellement gagner par rapport au mode normal.
Plus rapide, mais aussi plus chaud
Ce surcroît de vitesse a une contrepartie. Le téléphone accepte davantage de chaleur pendant la recharge, alors que Google recommande lui-même une température ambiante proche de 25°C pour préserver la batterie.
Rien n'indique que les protections thermiques disparaissent, mais solliciter régulièrement ce mode pourrait accélérer le vieillissement de la batterie, surtout en plein été. Recharge extrême porte donc assez bien son nom. C'est un coup de pouce exceptionnel à activer quand on est pressé, pas forcément un réglage à laisser activé tous les jours.
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