Quand il faut récupérer quelques dizaines de pourcents d'autonomie avant de partir, le Pixel 11 peut désormais sacrifier une partie de son activité pour se concentrer sur la recharge. Le nouveau mode Recharge extrême suspend les applications et tâches non essentielles en arrière-plan afin de maintenir une puissance élevée plus longtemps.

Disponible sur les quatre modèles, il ne peut être activé que lorsque la batterie se trouve sous les 50%, depuis les paramètres ou un raccourci rapide. Une fois lancé, il peut toutefois rester actif jusqu'à la charge complète de l'appareil.

Pas plus de watts, mais plus longtemps

Google ne relève pas la puissance maximale de charge acceptée par ses smartphones. Elle reste limitée à 30 watts sur les Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro Fold, tandis que le Pro XL monte à 45W. Selon 9to5Google, la Recharge extrême joue plutôt sur l'endurance en maintenant cette puissance de charge élevée plus longtemps avant de la réduire.

Le mode fonctionne également avec la recharge sans fil Qi2, désormais portée à 25W sur toute la gamme. Google annonce jusqu'à 55% de batterie en 30 minutes pour les Pixel 11 et 11 Pro, 75% pour le Pro XL et 50% pour le Fold. Le fabricant ne précise toutefois pas encore ce que Recharge extrême fait réellement gagner par rapport au mode normal.