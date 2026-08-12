Six nouveaux iPhone à venir ? Le code source d’iOS 27 nous livre quelques secrets, avec pas moins de six références pour l’iPhone 18. Attention toutefois, toutes ne seront pas présentées en septembre.
Apple a publié le 12 août 2026 la cinquième bêta d’iOS 27 destinée aux développeurs. Peu après sa diffusion, des développeurs ont déjà parcouru le code, à la recherche des références des futurs iPhone. Pas moins de six smartphones ont été listés.
La gestion de la batterie donne des infos
Ces références ont été découvertes dans les fichiers système liés aux pilotes de batterie et aux fonctionnalités Battery Intelligence. On y trouve mentionnés, aux côtés des modèles déjà existants, les appareils suivants : l’iPhone Air 2 (nom de code V62), l'iPhone 18 Pro (V63), l'iPhone 18 Pro Max (V64), l'iPhone 18 (V67), l'iPhone Ultra (V68) et l'iPhone 18e (V69).
Ces noms de code correspondent à ce qui avait déjà été évoqué dans de précédentes fuites provenant d’autres sources. Toutefois, si l’on connaît globalement quels modèles seront présentés, ces mentions ne donnent aucune indication sur les caractéristiques techniques de chacun de ces appareils. Elles constituent néanmoins, avant toute annonce officielle d’Apple, l’une des confirmations les plus solides de leur existence.
Un écran pliable révélé dans une précédente bêta
Par ailleurs, des versions antérieures de la bêta d’iOS 27 avaient déjà révélé la prise en charge d’écrans pliables et de plusieurs batteries, deux fonctionnalités qui seraient intégrées à l’iPhone Ultra.
Selon les informations disponibles depuis quelques semaines maintenant, Apple devrait annoncer l’iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone Ultra en septembre, tandis que l'iPhone 18, l'iPhone 18e et l'iPhone Air 2 seraient présentés au début de l’année 2027.
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