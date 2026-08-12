Ces noms de code correspondent à ce qui avait déjà été évoqué dans de précédentes fuites provenant d’autres sources. Toutefois, si l’on connaît globalement quels modèles seront présentés, ces mentions ne donnent aucune indication sur les caractéristiques techniques de chacun de ces appareils. Elles constituent néanmoins, avant toute annonce officielle d’Apple, l’une des confirmations les plus solides de leur existence.