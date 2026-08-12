À quelques heures de la présentation officielle de la gamme Pixel 11, une nouvelle fuite confirme que le modèle d’entrée de gamme conservera 12 Go de RAM, contrairement aux craintes exprimées ces derniers mois. Il devra en revanche se passer de la LED lumineuse HiLight, réservée aux versions Pro.
Les indiscrétions s’accumulent à mesure que l’événement de lancement de Google approche, prévu dans les toutes prochaines heures. Une inquiétude circulait depuis plusieurs mois du côté des futurs acheteurs du Pixel 11 standard : la crainte de voir la mémoire vive réduite par rapport à la génération précédente, à contre-courant des ambitions affichées par Google en matière d’intelligence artificielle. Une clarification de dernière minute vient enfin trancher la question.
12 Go de RAM confirmés, malgré des craintes initiales
Des rumeurs antérieures évoquaient un possible passage à seulement 8 Go de RAM pour la version la plus abordable de la gamme, une perspective jugée surprenante compte tenu de l’accent mis par Google sur des fonctionnalités IA réputées gourmandes en mémoire. Une fuite publiée sur X par le compte @evowizz vient finalement dissiper cette crainte : le Pixel 11 de base conservera bien 12 Go de RAM sur l’ensemble de sa gamme, un chiffre identique quelle que soit la version de stockage choisie.
Le Pixel 11 Pro, de son côté, se distinguerait avec 16 Go de mémoire vive, mais uniquement sur ses configurations de stockage les plus élevées. Une hiérarchisation classique entre modèle standard et version premium, qui confirme au passage un écart de mémoire entre les deux gammes, mais qui devrait aussi alourdir la facture. Avec l’augmentation des prix de la RAM, il est quasiment acquis que la gamme Pixel 11 sera plus chère que celle de l’an dernier.
HiLight réservé aux modèles Pro, capteur téléobjectif inchangé
Autre confirmation apportée par cette fuite : la fonction HiLight, cette LED lumineuse positionnée au dos de l’appareil et anciennement connue sous le nom de Pixel Glow, ne sera pas disponible sur le Pixel 11 standard. Cette fonctionnalité restera l’apanage exclusif des modèles Pro, une limitation déjà pressentie compte tenu des multiples fuites précédentes suggérant des capacités relativement restreintes pour cette diode lumineuse.
La même source précise également que le capteur téléobjectif du Pixel 11 de base resterait inchangé par rapport à la génération précédente, avec une définition de 10,8 mégapixels identique à celle du Pixel 10 standard. Une continuité qui confirme, une fois de plus, que les évolutions les plus notables de cette génération se concentreront avant tout sur les modèles haut de gamme.
Google va officiellement dévoiler l’ensemble de sa gamme Pixel 11 dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 août pour nous autres français, mettant ainsi un terme à des mois de spéculations autour des caractéristiques exactes de ces nouveaux smartphones. Les précommandes débuteront dans la foulée.
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