Des rumeurs antérieures évoquaient un possible passage à seulement 8 Go de RAM pour la version la plus abordable de la gamme, une perspective jugée surprenante compte tenu de l’accent mis par Google sur des fonctionnalités IA réputées gourmandes en mémoire. Une fuite publiée sur X par le compte @evowizz vient finalement dissiper cette crainte : le Pixel 11 de base conservera bien 12 Go de RAM sur l’ensemble de sa gamme, un chiffre identique quelle que soit la version de stockage choisie.

Le Pixel 11 Pro, de son côté, se distinguerait avec 16 Go de mémoire vive, mais uniquement sur ses configurations de stockage les plus élevées. Une hiérarchisation classique entre modèle standard et version premium, qui confirme au passage un écart de mémoire entre les deux gammes, mais qui devrait aussi alourdir la facture. Avec l’augmentation des prix de la RAM, il est quasiment acquis que la gamme Pixel 11 sera plus chère que celle de l’an dernier.