Les prochaines versions haut de gamme de Google pourraient réserver une mauvaise surprise aux futurs acheteurs. Selon une fuite, les Pixel 11 Pro et Pro XL verraient leur capacité de batterie diminuer, tandis que le modèle le plus grand subirait une hausse de prix.
Le Pixel 11 sera officiellement présenté le 12 août prochain. Avant même son lancement, la gamme fait déjà parler d'elle, mais pour de mauvaises raisons. Shakil Barkat, vice-président de Google en charge de la division Devices and Services, a reconnu publiquement que la pénurie de RAM a entraîné une hausse sans précédent des coûts de production. Plus récemment, le leaker Roland Quandt a publié des chiffres de batteries et de tarifs pour les modèles Pro qui, s'ils se confirment, dessinent un tableau peu flatteur pour les futurs acheteurs du haut de gamme.
Batteries en recul et prix en hausse pour les Pixel 11 Pro
Selon Roland Quandt, le Pixel 11 Pro embarquerait une batterie de 4 850 mAh contre 4 870 mAh sur le Pixel 10 Pro. Le Pixel 11 Pro XL ferait moins bien avec 5 115 mAh, en retrait face aux 5 200 mAh du modèle actuel. Sur le Pixel 10 Pro XL, cette capacité constituait justement l'un des principaux atouts du téléphone, capable de terminer une journée complète avec 20 % de batterie restante et six à huit heures d'écran. Perdre ces 85 mAh sur le XL est forcément moins anecdotique que sur le modèle de base.
Côté tarifs, les fuites font état de prix au Royaume-Uni fixés à 1 079 livres pour le Pixel 11 Pro et 1 279 livres pour le Pixel 11 Pro XL, en 256 Go. Le grand modèle afficherait une progression de 80 livres par rapport au Pixel 10 Pro XL équivalent. L'écart entre les deux déclinaisons Pro grimperait à 200 livres, contre 100 livres sur la précédente génération. La suppression du palier 128 Go relèverait par ailleurs le prix d'entrée de gamme de 80 livres pour les acheteurs les moins dépensiers. Ces chiffres restent non confirmés par Google.
Des hausses de prix qui pourraient (potentiellement) se répéter
La récente confirmation officielle de Google va regrettablement plus loin que les seuls modèles Pixel 11. Selon Shakil Barkat, la hausse des prix concernera aussi les appareils déjà commercialisés, comme le Pixel 10a. Plus préoccupant encore, les augmentations seront « mises en œuvre de manière dynamique pour s'adapter aux réalités de l'offre ». Autrement dit, si les prix des composants mémoire continuent de progresser, de nouveaux ajustements tarifaires pourraient suivre.
Des rumeurs évoquent par ailleurs que le Pixel 11 Pro de base pourrait intégrer 12 Go de RAM plutôt que 16 Go, toujours en raison des tensions sur les composants.