Selon Roland Quandt, le Pixel 11 Pro embarquerait une batterie de 4 850 mAh contre 4 870 mAh sur le Pixel 10 Pro. Le Pixel 11 Pro XL ferait moins bien avec 5 115 mAh, en retrait face aux 5 200 mAh du modèle actuel. Sur le Pixel 10 Pro XL, cette capacité constituait justement l'un des principaux atouts du téléphone, capable de terminer une journée complète avec 20 % de batterie restante et six à huit heures d'écran. Perdre ces 85 mAh sur le XL est forcément moins anecdotique que sur le modèle de base.

Côté tarifs, les fuites font état de prix au Royaume-Uni fixés à 1 079 livres pour le Pixel 11 Pro et 1 279 livres pour le Pixel 11 Pro XL, en 256 Go. Le grand modèle afficherait une progression de 80 livres par rapport au Pixel 10 Pro XL équivalent. L'écart entre les deux déclinaisons Pro grimperait à 200 livres, contre 100 livres sur la précédente génération. La suppression du palier 128 Go relèverait par ailleurs le prix d'entrée de gamme de 80 livres pour les acheteurs les moins dépensiers. Ces chiffres restent non confirmés par Google.