Voilà une annonce qui ne va pas plaire. Le vice-président de Google en charge de la division Devices and Services, Shakil Barkat, vient en effet d'expliquer que Google avait dû faire face à une augmentation sans précédent des coûts - à cause de la pénurie de RAM.

Il a ajouté que, même si Google a cherché à « protéger » ses clients des « fluctuations de l'offre aussi longtemps que possible », aujourd'hui, « la donne économique a radicalement changé ». Résultat, les prochains appareils de la gamme Pixel 11, que l'on verra être présentés dans deux semaines, vont voir leur prix augmenter.