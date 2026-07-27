L'inflation touche tous les secteurs de la tech. Et les smartphones Pixel de Google ne vont pas être épargnés.
Avec l'explosion des prix des composants mémoires, les constructeurs de smartphones ont été obligé, après avoir attendu le plus longtemps possible, d'augmenter leurs prix. Certains réfléchissent même à tout simplement restructurer leur entreprise, comme Nothing. Si du côté de Google, on est bien trop grand pour aller jusque-là, on cède par contre finalement à l'obligation de revoir à la hausse les tarifs des smartphones.
Google annonce officiellement les prix à la hausse des Pixel 11
Voilà une annonce qui ne va pas plaire. Le vice-président de Google en charge de la division Devices and Services, Shakil Barkat, vient en effet d'expliquer que Google avait dû faire face à une augmentation sans précédent des coûts - à cause de la pénurie de RAM.
Il a ajouté que, même si Google a cherché à « protéger » ses clients des « fluctuations de l'offre aussi longtemps que possible », aujourd'hui, « la donne économique a radicalement changé ». Résultat, les prochains appareils de la gamme Pixel 11, que l'on verra être présentés dans deux semaines, vont voir leur prix augmenter.
Les modèles existants vont aussi être touchés
Et ça ne devrait pas s'arrêter là, puisque cette hausse des prix touchera aussi les appareils déjà sortis, comme le Pixel 10a. Enfin, dernière précision qui pourrait mettre sur les nerfs une partie des clients potentiels, les hausses de prix à venir « seront mise en œuvre de manière dynamique pour s'adapter aux réalités de l'offre ». En somme, si les prix des composants mémoires devait encore se renchérir dans les prochains mois, de nouvelles augmentations de tarif pourraient être décidées.
Autre preuve des gros problèmes créés actuellement par la pénurie de RAM, certaines rumeurs indiquent que le prochain Pixel 11 Pro de base pourrait intégrer 12 Go de RAM, plutôt que 16 Go. La croissance des prix pourrait être de près de 100 dollars pour les Pixel 11 et Pixel 11 Pro.