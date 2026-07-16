La vidéo met en scène Pixel Glow, cette fonctionnalité maintes fois évoquée par les rumeurs ces derniers mois. Il s’agit d’un anneau lumineux circulaire placé au dos de l’appareil, capable d’afficher l’intégralité du spectre chromatique. Dans les faits, cette diode devrait surtout servir de témoin lumineux de notification amélioré, avec l’espoir que Google permette de personnaliser sa couleur selon l’application à l’origine de l’alerte, bien que cela reste à confirmer. Dans la vidéo, cette diode arbore notamment les couleurs de Gemini, plus que jamais au centre de tous les produits Google.

Cette vidéo marque également la toute première confirmation officielle du nom Pixel 11 par Google, qui n’avait jusqu’ici jamais formellement validé cette appellation malgré les innombrables fuites et rendus déjà en circulation.

Google en a profité pour préciser que les précommandes de la gamme Pixel 11 débuteront le 12 août, jour même de l’événement de lancement. Pour les utilisateurs basés aux États-Unis, un petit geste commercial accompagne l’annonce : en renseignant son adresse e-mail sur la page d’accueil du Google Store avant le 7 août à 23h59 heure du Pacifique, un code promotionnel spécial sera envoyé le jour du lancement, valable jusqu’au 27 août.

Pour le moment rien n’a filtré sur les offres de pré-commande prévues en Europe, il faudra donc attendre la fin de l’été pour en savoir plus.