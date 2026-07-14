Était-ce fait exprès, ou a-t-on là une simple erreur ? Dans tous les cas, on peut être content de cette fuite. En effet, les photos du prochain Pixel 11 sont brièvement apparues directement sur le site Amazon, avant d'être supprimées les heures qui ont suivi.

Et si vous souhaitez jeter un oeil à cette photo, il suffit de regarder ci-dessous. Le nouveau modèle va ainsi être décliné en trois coloris, qui n'ont par contre pas de nom définitif.