Dans moins d'un mois, Google va présenter ses nouveaux smartphones Pixel 11. Et aujourd'hui, grâce à une fuite, on peut jeter un oeil sur les différentes déclinaisons qui vont être commercialisées.
Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de choses qui sont connues sur les prochains smartphones haut de gamme de Google, les Pixel 11. Ces appareils vont ainsi être présentés au public dans un peu moins d'un mois, le 12 août prochain, et vont devoir subir une augmentation de 100 euros pour chaque nouveau modèle. Et pour ce qui être des coloris, on a une meilleure idée grâce à cette fuite.
Les rendus des Pixel 11 apparaissent brièvement sur Amazon
Était-ce fait exprès, ou a-t-on là une simple erreur ? Dans tous les cas, on peut être content de cette fuite. En effet, les photos du prochain Pixel 11 sont brièvement apparues directement sur le site Amazon, avant d'être supprimées les heures qui ont suivi.
Et si vous souhaitez jeter un oeil à cette photo, il suffit de regarder ci-dessous. Le nouveau modèle va ainsi être décliné en trois coloris, qui n'ont par contre pas de nom définitif.
Une belle fiche technique pour le Pixel 11
Dans les titres des listings, ces trois modèles sont connus sous les noms « Obsidienne », « Hibiscus » et « Pistache ». Or, quand on jette ensuite un oeil aux descriptions, ce sont d'autres appellations que l'on retrouve, à savoir, dans l'ordre : « Midnight », « Fuchsia » et « Moss ». Dans tous les cas, on peut noter que Google a fait le choix de couleurs plus marquantes que pour la précédente génération Pixel 10
Ces fuites ont aussi permis d'avoir une confirmation sur plusieurs caractéristiques techniques de cet appareil, dont on sait déjà qu'il aura enfin droit à une puce gravée à 2 nm. Le Pixel 11 bénéficiera aussi d'un écran de 6,3 pouces, de 12 Go de RAM, de 256 Go de mémoire et d'une batterie de 4 985 mAh. Il devrait par ailleurs peser 204 grammes.