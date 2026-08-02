Le changement de nom ne serait évidemment pas anodin. « HiLight » est construit à partir de « Hi », qui signifie « salut » ou « bonjour » en anglais, et de « Light », qui désigne la lumière. Le terme peut donc se comprendre littéralement comme « Hi Light », soit une manière de dire « Salut, lumière ». L’écriture particulière du nom, avec un « H » et un « L » en majuscules, renforcerait justement l'idée derrière ce jeu de mots.

Cette appellation ferait également référence au rôle de la fonction. La lumière doit notamment permettre de mettre en avant les appels de contacts favoris et les interactions avec Gemini. Le nom fait simplement écho à la lumière physique et à sa manière d’attirer l’attention de l’utilisateur.