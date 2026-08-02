D’abord repérée dans une version bêta d’Android 17, la fonction lumineuse imaginée par Google pourrait ne pas conserver le nom « Pixel Glow » au moment de son lancement. Le constructeur aurait finalement opté pour une appellation plus courte, qui joue directement sur le fonctionnement de cette nouveauté.
Le géant de Mountain View pourrait revoir le nom de l’une des fonctions matérielles les plus attendues sur ses prochains smartphones haut de gamme. Apparue pour la première fois dans la bêta d’Android 17 sous l’appellation « Pixel Glow », cette fonctionnalité lumineuse serait désormais désignée sous le nom de « HiLight », selon Dylan Roussel.
« HiLight », un nom qui joue sur les mots
Le changement de nom ne serait évidemment pas anodin. « HiLight » est construit à partir de « Hi », qui signifie « salut » ou « bonjour » en anglais, et de « Light », qui désigne la lumière. Le terme peut donc se comprendre littéralement comme « Hi Light », soit une manière de dire « Salut, lumière ». L’écriture particulière du nom, avec un « H » et un « L » en majuscules, renforcerait justement l'idée derrière ce jeu de mots.
Cette appellation ferait également référence au rôle de la fonction. La lumière doit notamment permettre de mettre en avant les appels de contacts favoris et les interactions avec Gemini. Le nom fait simplement écho à la lumière physique et à sa manière d’attirer l’attention de l’utilisateur.
Une lumière intégrée à la Camera Bar du Pixel 11 Pro
Les premières traces de Pixel Glow avaient été découvertes en avril dernier, avec la publication d'Android 17 Beta 4. Les paramètres préliminaires de la fonction décrivaient un dispositif capable d’utiliser « une lumière et des couleurs discrètes à l’arrière de l’appareil pour vous informer d’une activité importante lorsque celui-ci est posé face contre table ».
Deux types d'utilisation étaient alors mentionnés dans les réglages. Le premier concerne les appels entrants provenant de contacts ajoutés aux favoris, signalés par des effets lumineux discrets. Le second est, quant à lui, lié aux échanges avec Gemini en mode mains libres, avec un retour visuel destiné à accompagner ces interactions.
Les deux teasers publiés par Google ont par ailleurs montré le fonctionnement de cette lumière sur le Pixel 11 Pro. Celle-ci apparaît aux côtés du flash, directement intégrée à la Camera Bar. Elle pourrait afficher l’ensemble du spectre des couleurs et proposer un effet rotatif qui rappelle visuellement la roue multicolore du Mac lors de certaines opérations.
Il est néanmoins important de rappeler qu'à l'heure actuelle le nom « HiLight » n’a pas encore été officiellement confirmé par Google. Une autre question reste également en suspens : les applications tierces pourront-elles exploiter cette lumière, ou son utilisation sera-t-elle réservée aux fonctionnalités et services de Google ?