À deux semaines de la conférence Made by Google 2026, le constructeur californien continue d'égrener les indices sur son prochain flagship. Une nouvelle vidéo offre un meilleur aperçu du design du Pixel 11 Pro et de son effet lumineux Glow.
À l’approche de son événement Made by Google 2026, prévu dans deux semaines, Google accélère la promotion de ses futurs produits. La firme vient de lever le voile sur un nouveau teaser du Pixel 11 Pro, poursuivant sa campagne « Ask more of your phone », lancée l’an dernier. Avant de s’attarder sur le smartphone, la vidéo met d’abord en avant l’écosystème de services de l’entreprise.
Le Pixel 11 Pro se montre sous un nouvel angle
La vidéo commence par rappeler l’importance de l’écosystème Google dans le quotidien des utilisateurs, en mettant en avant ses principaux services de communication (Gmail, Google Chat, Google Meet), de productivité (Google Docs, Google Sheets, Google Drive) et d’intelligence artificielle (Gemini), ainsi que ses outils multimédias et connectés (Google Photos, Google Home, Google Chrome).
Le teaser réserve ensuite une place plus importante au téléphone lui-même. Le Pixel 11 Pro apparaît de face, offrant une vision plus nette de son design que la précédente vidéo publiée par Google un peu plus tôt ce mois-ci. La Camera Bar est particulièrement mise en avant, avec un élément circulaire baptisé Glow qui devrait servir de témoin de notification amélioré.
Un effet visuel qui ne devrait pas éclairer la Camera Bar
Cette nouvelle séquence permet ainsi de mieux percevoir le fameux Glow, même si le rendu visuel reste fortement retravaillé. Le contour métallique de la Camera Bar bénéficie notamment d'un effet de reflet qui accentue l'impression de lumière autour du module photo.
Comme souligné par nos confrères de 9to5Google, cette mise en scène pourrait néanmoins prêter à confusion. Le rendu observé dans la vidéo ne signifie pas nécessairement que la partie métallique de la Camera Bar s'illuminera réellement sur le produit final. L'effet visible dans le teaser semble avant tout lié à la manière dont la lumière est réfléchie sur le métal.
Le nouveau teaser apporte ainsi surtout une meilleure vue d'ensemble du Pixel 11 Pro et de son design, tout en poursuivant la campagne de communication engagée par Google avant son prochain rendez-vous consacré à ses nouveautés matérielles prévu, pour rappel, le 12 août prochain.