Cette nouvelle séquence permet ainsi de mieux percevoir le fameux Glow, même si le rendu visuel reste fortement retravaillé. Le contour métallique de la Camera Bar bénéficie notamment d'un effet de reflet qui accentue l'impression de lumière autour du module photo.

Comme souligné par nos confrères de 9to5Google, cette mise en scène pourrait néanmoins prêter à confusion. Le rendu observé dans la vidéo ne signifie pas nécessairement que la partie métallique de la Camera Bar s'illuminera réellement sur le produit final. L'effet visible dans le teaser semble avant tout lié à la manière dont la lumière est réfléchie sur le métal.

Le nouveau teaser apporte ainsi surtout une meilleure vue d'ensemble du Pixel 11 Pro et de son design, tout en poursuivant la campagne de communication engagée par Google avant son prochain rendez-vous consacré à ses nouveautés matérielles prévu, pour rappel, le 12 août prochain.