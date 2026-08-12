Île-de-France Mobilités déploie son abonnement longue durée dans Apple Cartes. Les premiers abonnés concernés peuvent désormais valider avec leur iPhone, sans sortir le passe physique.
Rangez votre carte Navigo, mais ne la jetez pas. Le passe Navigo annuel est désormais disponible sur iPhone, plus de deux ans après l'arrivée des premiers titres franciliens dans Apple Cartes. Attendue pour septembre et déjà disponible sur Android, la fonction gagne quelques semaines, mais son déploiement reste très progressif. Selon Île-de-France Mobilités, interrogée par Le Figaro, seuls 1% des abonnés y avaient accès au lancement, avant une ouverture à tous prévue dans les prochaines semaines.
Comment transférer votre Navigo annuel sur iPhone
Tout passe par la dernière version de l'application Île-de-France Mobilités (version 10.0.0 ou ultérieure). Dans Mon espace, il faut choisir Transférer mon Navigo Annuel, s'identifier, puis présenter votre carte physique Navigo au dos de votre iPhone. Une photo doit aussi être associée au compte en ligne, ce forfait étant nominatif.
Après vérification, l'abonnement rejoint Apple Cartes et le passe physique est désactivé, les deux supports ne pouvant pas fonctionner simultanément. Conservez néanmoins précieusement votre carte Navigo : si besoin, vous pourrez y retransférer l'abonnement depuis l'application, même si cette opération est limitée à une fois par mois.
Pour le forfait imagine R, il faudra encore attendre…
Le service nécessite au minimum iOS 17.5 et un iPhone XS, XR ou SE de deuxième génération. Le mode Transport Express permet ensuite de valider sans réveiller ni déverrouiller l'appareil. La réserve d'énergie prolonge même ce fonctionnement jusqu'à cinq heures après l'épuisement de la batterie et l'extinction apparente de l'appareil.
Enfin, petite absurdité, signalons qu'il est pour l'instant impossible de souscrire directement un forfait Navigo Annuel depuis un iPhone : les nouveaux abonnés doivent d’abord obtenir un passe physique, avant de transférer leur contrat sur leur téléphone.
Tickets à l'unité, forfaits Jour, Semaine et Mois étaient déjà accessibles sur iPhone. L'arrivée du Navigo annuel et de sa déclinaison Senior comble donc le principal manque pour les voyageurs réguliers. En revanche, le forfait imagine R destiné aux élèves et étudiants devra, lui, patienter jusqu'à la rentrée 2027.
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