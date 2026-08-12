Pour le forfait imagine R, il faudra encore attendre…

Le service nécessite au minimum iOS 17.5 et un iPhone XS, XR ou SE de deuxième génération. Le mode Transport Express permet ensuite de valider sans réveiller ni déverrouiller l'appareil. La réserve d'énergie prolonge même ce fonctionnement jusqu'à cinq heures après l'épuisement de la batterie et l'extinction apparente de l'appareil.

Enfin, petite absurdité, signalons qu'il est pour l'instant impossible de souscrire directement un forfait Navigo Annuel depuis un iPhone : les nouveaux abonnés doivent d’abord obtenir un passe physique, avant de transférer leur contrat sur leur téléphone.

Tickets à l'unité, forfaits Jour, Semaine et Mois étaient déjà accessibles sur iPhone. L'arrivée du Navigo annuel et de sa déclinaison Senior comble donc le principal manque pour les voyageurs réguliers. En revanche, le forfait imagine R destiné aux élèves et étudiants devra, lui, patienter jusqu'à la rentrée 2027.